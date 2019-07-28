قوات_الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من بيت لحم

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شاباً فلسطينياً من محافظة بيت لحم. وأفادت مصادر في بيت لحم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد ماهر خميس خلال دهم منزل والده الواقع في حي وادي شاهين وسط مدينة بيت لحم وتفتيشه.

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