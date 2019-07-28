مقتل شخص وإصابة 11 إثر إطلاق نار بـ #نيويورك

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الخليج - واس
قتل شخص واحد وأصيب 11 شخصًا آخرين على الأقل في إطلاق نار على تجمع كبير في ملعب في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية الليلة الماضية.
وقالت الشرطة إن الناس تدافعوا مذعورين من مكان الحادث بعد اندلاع إطلاق النار قبل الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن شخصاً واحداً قتل في مكان الحادث.
وأضافت مصادر إعلامية إن طفلاً واحدًا على الأقل كان من بين المصابين.
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