شاهد.. سطو بالسواطير على محطة وقود في سويدي #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

تعرضت محطة وقود في حي السويدي جنوب العاصمة الرياض، أول أمس الجمعة، إلى سطو مسلح من قبل شخصين ملثمين في وقت متأخر من الليل.

وثق ذلك فيديو التُقط بواسطة كاميرا المراقبة في المحطة، حيث أظهر الشخصين الملثمين وهما ينزلان من سيارة “بيكب” ويلاحقان عاملاً في المحطة مهددين إياه بآلة حادة، في الوقت الذي هرب زميله من المكان خوفاً من تعرضه لأذى.

كما أبان المقطع الشخصين وهما ينهالان بالضرب المبرح على العامل مستخدمين “سـلاحا أبيض”، لإعطائهما ما بحوزته من أموال -كما يبدو-، ومن ثم لاذا بالفرار من المكان الذي لم يوجد فيه أحد لإنقاذ الموقف.