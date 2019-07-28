شكرا لقرائتكم خبر عن تخطَّى الرصيف وقاد عكس اتجاه السير.. المرور تُوقِع بالفاعل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: تمكن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد مركبة مخصصة لنقل البضائع. حيث قام قائد المركبة أمس السبت بتخطي الرصيف والقيادة بعكس اتجاه السير بشارع سلطانة في الرياض. Advertisements وأعلن المرور في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أنه ستتم إحالة المخالف للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. ولا تقل عقوبة قيادة المركبة عكس الاتجاه المخصص للسير عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 6 آلاف ريال حسب لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخطَّى الرصيف وقاد عكس اتجاه السير.. المرور تُوقِع بالفاعل (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.