- 1/2
- 2/2
وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، العميد يحيى سريع، في تصريحات لقناة "المسيرة" إن أنصار الله استهدفت مقر قيادة التحالف جنوبي سقام في نجران بصاروخ باليستي قصير المدى.
© Sputnik . Aleksandr Vilf
وتابع المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله: "تم تدمير مركز العمليات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين قادة للتحالف".
وأوضح سريع
"عملية استهداف هذا الموقع الهام، جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة، حيث كانت تدار من خلال غرفه معارك الحدود".
وأتم سريع قائلا "نؤكد اليوم لقوى التحالف أن اليد الطولى للقوات المسلحة اليمنية، ستلاحقهم أينما كانوا، وأن بنك أهدافنا يتوسع يوما بعد يوم".
وكان أنصار الله قد أعلنوا في وقت سابق، تنفيذ عمليتين هجوميتين بطائرات مسيرة مفخخة من نوع "قاصف كا-2"، استهدفت غرف للتحكم والسيطرة ومرابض للطائرات من دون طيار في مطار نجران جنوب غربي السعودية.
وأضافت قناة المسيرة التابعة لأنصار الله ، أن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة على مطار نجران بعدد من طائرات (قاصف كا - 2)".
وأكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ "أنصار الله" يحيى سريع، أن " عملية الطيران المسير الواسعة حققت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار".
وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.
ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله"، في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.
وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن إطلاق صاروخ باليستي وتدمير مركز لقيادة التحالف في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.