إسرائيل تعرض مشروعًا للسكك الحديدية مع الخليج

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن مشروع للسكك الحديدية يربط إسرائيل بالدول العربية الواقعة فى آسيا، بدعوى «تعزيز السلام الإقليمى»، ورفع حجم التجارة فى المنطقة بأربعة أضعاف.

ونشرت الوزارة الإسرائيلية عبر صفحاتها الرسمية على موقعى «فيسبوك» و«تويتر» باللغة العربية، فيديو تعريفيا للمشروع الذى طرحه وزير الخارجية الإسرائيلى يسرائيل كاتس مؤخرا، وقالت إنه مبادرة «خارقة» تهدف إلى ربط البحر الأبيض المتوسط بالخليج العربى من خلال مد سكك حديدية.

وتقوم المبادرة على استخدام إسرائيل كجسر برى، والأردن كمركز مواصلات إقليمى، على أن تتوفر شبكة سكك حديدية إقليمية ستنقل شحنات، مشيرة إلى أنها «ستنقل فى المستقبل أيضًا ركابا بين الولايات المتحدة وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط غربًا، وبين دول الخليج والسعودية والعراق شرقًا». وادعت الوزارة الإسرائيلية أن هذه المبادرة «ستخلق مسارات تجارية إقليمية أقصر وأسرع وأرخص وأكثر أمنًا، وستساهم فى تعزيز الاقتصاد الأردنى والفلسطينى والسعودى والخليجى وحتى الاقتصاد العراقى مستقبلًا»، مشيرة إلى أن البنى التحتية الموجودة حاليًا فى كل من إسرائيل والسعودية ودول الخليج «ستمكن من تنفيذ هذه المبادرة فى إطار جدول زمنى قصير نسبيًا».