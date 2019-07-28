شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى فى السعودية 44 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار. وإليكم التفاصيل.. البحرين

البحرين أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات إن الطقس فى البحرين، اليوم الأحد، سيكون حارًا رطبًا مع السحب، وتصل العظمى إلى 39 درجة. السعودية

السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة لتصل العظمى إلى 44 درجة. Advertisements الإمارات توقع المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات أن يكون الطقس الأحد صحوا إلى غائم جزئيا، مع احتمال تكون بعض السحب شرقا بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار، وتصل العظمى إلى 43 درجة.

الإمارات الكويت الكويت أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات الكويتية عن حالة الطقس اليوم الأحد فى الكويت، سيكون شديد الحرارة وتصل العظمى إلى 43 درجة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطقس فى الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى فى السعودية 44 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.