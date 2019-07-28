دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الكويت: ضبط وافد عربي بحوزته ربع طن حشيش مخدر ومبالغ مالية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، القبض على شخص بحوزته كمية من المخدرات ومبالغ مالية كان بصدد تهريبها من إحدى دول الجوار إلى داخل البلاد.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الكويت، إن قطاع الأمن الجنائي ممثلًا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن من ضبط وافد عربي قادم من إحدى الدول المجاورة وبحوزته 250 كيلو من مخدر الحشيش و27 كيلو من مادة الشبو ومبلغ مالي أثناء محاولته تهريبها عبر منفذ العبدلي إلى داخل البلاد.

وأضافت أنه تم التنسيق مع مكتب البحث والتحري التابع لجمارك العبدلي، وتم وضع خطة لضبطه أثناء محاولته الدخول إلى البلاد، وفي الموعد المحدد حضر المذكور فجر السبت، يقود مركبته وتم ضبطه، وأثناء تفتيش المركبة تم العثور على 250 كيلو من مادة الحشيش و27 كيلو من مادة الشبو ومبلغ مالي قدره 30 ألف دولار أمريكي.

وأكدت الوزارة، تحرير قضية بالواقعة وإحالته والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واستكمال التحريات والتحقيقات للوصول إلى شركائه، مشيرة إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتؤكد الإدارة أن وزارة الداخلية ممثلًا في الإدارة العامة للمخدرات تبذل كافة الجهود لضبط المتاجرين والمهربين للمخدرات وتعمل على تجفيف منابعها.