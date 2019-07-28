صور.. هاشتاج عن فلسطين يتصدر "تويتر".. ومغردون: الأقصى عقيدة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press فلسطين

دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من مختلف بلدان الوطن العربي هاشتاجا تحت عنوان "ماذا ـ تعني ـ لك ـ فلسطين"، والذي تصدر قائمة التريند.

ووجه كل من شارك في هذا الهاشتاج من مستخدمي "تويتر" كلمة تعبر عن حبه لفلسطين والقدس، حيث عبر كلا منهما في كلمات قصيرة عن ماذا تعني له فلسطين، وغرد أحد مستخدمو "تويتر" باسم مصطفى السطوحي: "فلسطين كل حاجة"، وقال محمد: "قضيتنا الأولى وستبقى كذلك"، وقال دسوقي: "امتحان يميز الله به أهل الحق وأهل الباطل".

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وقال "عبدالرحمن": "إن مصير القدس يعطي المسلمين أكبر ثقة وأمل في أن ينتصر الحق على الباطل والطغيان"، وقالت صفاء: "أرض المحشر وأرض النبيين ومسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم و فيها أولى القبلتين"، وقالت مريم السلمي: "فيها القدس وهو جزء لا يتجزء من مقدساتنا"، وقال محمود: "هو أولى القبلتين وثالث الحرمين، اللهم حرر المسجد الأقصى وأنصر إخواننا المجاهدين يارب".

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وقالت مروة: ""ذنبكِ إنكِ جميلة كيوسف وخانك العالم كأخوته"، وقالت فرح: "وجهك عربي يا فلسطين"، وقالت مروة حمدي: "ستنتهي الحـرب يوما، ويعود اللحن عراقيا والزيتون فلسطينيا، والقهوة والعسل يمانيا والياسمين دمشقيا ويعود العز عربيا والنصر اسلامياً"، وقال مصطفى نبيل: "تعني لي أننا في وقت ما أن ظللنا صامتين سنكون مثلها فلتحيا فلسطين وشعب فلسطين والقدس عاشت لنا ونموت وهي باسمنا أين صلاح الدين أين الفوارس".

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وقال عمر: "فلسـطين في القلـب يا جدعان مفيش كلام"، وقال السيوفي: "فلسطين هي الأم الثانية لنا.. فلسطين أرض الكرامة المحبة"، وقالت رنا: "نذهب إليها إن شاء الله في يوم من الأيام ونصلي في الأقصى"، وقالت إيمي البدري: "إنما الأقصى عقيدة".