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إعلان نتائج تحقيقات فض الاعتصام بالسودان

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عشرات الضحايا سقطوا في أحداث فض الاعتصام قال رئيس لجنة تحقيق سودانية، السبت، إن 87 شخصا قتلوا وأصيب 168 آخرون في الثالث من يونيو، عندما فضت قوات الأمن اعتصاما للمحتجين.

وأضاف رئيس اللجنة، فتح الرحمن سعيد، أن 17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام وأن 48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية.

وتابع قائلا إن أفرادا من قوات الأمن أطلقوا النار على المحتجين وإن 3 ضباط خالفوا الأوامر بإدخال قوات إلى موقع الاعتصام. وذكر أيضا أن أمرا صدر بجلد المحتجين.

وأدى فض الاعتصام إلى وقوع عشرات القتلى، وشكلت الأحداث الدامية إحدى العقبات أمام الاتفاق بين المجلس العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، طيلة أسابيع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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