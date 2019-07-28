إعلان نتائج تحقيقات فض الاعتصام بالسودان

وأضاف رئيس اللجنة، فتح الرحمن سعيد، أن 17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام وأن 48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية.
وتابع قائلا إن أفرادا من قوات الأمن أطلقوا النار على المحتجين وإن 3 ضباط خالفوا الأوامر بإدخال قوات إلى موقع الاعتصام. وذكر أيضا أن أمرا صدر بجلد المحتجين.
وأدى فض الاعتصام إلى وقوع عشرات القتلى، وشكلت الأحداث الدامية إحدى العقبات أمام الاتفاق بين المجلس العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، طيلة أسابيع.
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