شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مقبرة لأسرى كويتيين بمحافظة المثنى جنوبى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ المثنى جنوبى العراق أحمد منفي جودة، أمس السبت، العثور على مقبرة جماعية جديدة لأسرى كويتيين أعدمهم النظام السابق في بادية المحافظة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الكويت.

وأكد المحافظ في بيان صحفي أن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية حصلت على معلومات عن وجود مقبرة جماعية للأسرى الكويتيين في بادية المثنى، وأن الحكومة المحلية أبلغت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية للتأكد من المقبرة".

وفي يونيو الماضي أعلنت منظمة الصليب الأحمر الدولية، العثور على رفات تعود لمواطنين كويتيين في المثنى فقدوا خلال حرب الخليج.