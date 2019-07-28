سألت عنك ؟

صحيفة الخليج الإلكترونية سألت أبها عنك؟ فقالت :بهية هي مثلي. سألت الشمس عنك؟ فقالت: دافئه هي مثلي. سألت القمر عنك؟ فقال: هي أجمل مني. سألت الليل عنك؟ فقال: هادية هي مثلي. سألت الفجر عنك؟ فقال: مشرقةهي مثلي. سألت السماء عنك؟ فقالت: صافية هي مثلي. سألت النجوم عنك؟ فقالت: صعبة المنال هي مثلي. سألت الجبال عنك؟ فقالت: راسية هي مثلي. Advertisements سألت البحر عنك؟ فقال: ليست غدارة هي مثلي. سألت الشجر عنك؟ فقال:مثمرة هي مثلي. سألت الورد عنك؟ فقالت: مثيرة هي مثلي. سألت العطر عنك؟ فقال:فواحة هيمثلي . سألت الماء عنك؟ فقال: عذبة هي مثلي . سألت المطر عنك؟ فقال: نقية هيمثلي. سألت قلبي عنك؟ فقال:هيانا وانا هي. سألت الحب عنك؟ فقال: هي سر اسمي. بقلم / حسن الشهري

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