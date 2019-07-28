بالصور.. بوتين يغطس 50 مترا لفحص غواصة روسية من الحرب العالمية الثانية

غاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، إلى قاع خليج فنلندا ليفحص غواصة روسية من طراز "شي -308 سيومغا" دمرت أيام الحرب العالمية الثانية.

وغطس بوتين على عمق 50 مترا في سفينة للغطس "Bathyscaphe" تستخدم في مراقبة أعماق البحار، وامتدت فترة الغوص إلى 30 دقيقة.

وصنعت الغواصة "شي-308 سيومجا" عام 1930 في المصنع الروسي "كراسنوي سورموفو" وفي عام 1935 دخلت القوات البحرية في أسطول البلطيق أما في سبتمبر عام 1942 اتخذت موقعا إستراتيجيا في منطقة جزيرة يوت الفنلندية في بحر البلطيق وبعد فترة أبلغ قائدها عن تدمير ثلاث سفن للعدو، لكن للأسف الغواصة نفسها قد أصيبت بأضرار ولم تستطع العودة إلى الوطن.

وشارك بوتين مشاعره بعد رؤية الغواصة الغارقة قائلا: انطباعي من العملية قوي جدا، لكن هذه ليست المرة الأولى التي أغطس فيها تحت الماء، لذلك الانطباع وقبل كل شيء متعلق برؤية الغواصة.

وبعد إيجاد الغواصة عام 2018 تم تحديد فترة تدميرها وهي بين 24 و26 أكتوبر عام 1942 جراء انفجار لغم ألماني الذي أدى إلى مقتل 40 شخص من أفراد الطاقم.