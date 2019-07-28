شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بنيوزيلندا يثمن دور الملك سلمان فى استضافة 200 حاج من أسر ضحايا الهجوم الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا , وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وقال خلال حفل توديع الحجاج المستضافين في مسجد النور بمدينة كرايست تشيرش : "إن هذا التوجيه الكريم وجد ترحيباً بالغاً من الضحايا الذين طلبوا نقل شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين, داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه الصحة والعافية، وأن يجزيه عنهم خير الجزاء.



وأضاف أن توجيه خادم الحرمين الشريفين، كان له صدى إيجابياً وترحيباً كبيراً من الجانب الرسمي والشعبي والإعلامي في نيوزلندا، مشيرين إلى انها بادرة إيجابية ومهمة من خادم الحرمين الشريفين للضحايا وستعينهم على التخفيف من مصابهم، مقدرين هذه الاستضافة.