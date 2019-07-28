شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تمنح الذكور المقيمين برفقة ذويهم تصاريح عمل لتعزيز استقرار الأسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، البدء بمنح تصاريح العمل للمنشآت الراغبة بتعيين الذكور ممن هم على اقامة ذويهم.



وقال وكيل الوزراة لشؤون الموارد البشرية، سيف السويدى بتصريح صحفي أمس السبت إن القرار جاء في اطار برنامج يستهدف تعزيز استقرار الأسر في الدولة ومساعدتها على زيادة دخلها الشهري من خلال تمكين افرادها للعمل في القطاع الخاص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.



ويأتي منح تصاريح العمل تنفيذا لقرار أصدره مؤخراً وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر الهاملى، بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية.



وجرى بموجب القرار توسيع قاعدة المسموح لهم بالعمل في القطاع الخاص ممن هم على اقامة ذويهم متى استوفوا الشروط المطلوبة للعمل داخل الإمارات، وذلك بعد ان كان استخراج هذا النوع من تصاريح العمل مقتصرا على الاناث.