دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تطلق هاتف nova 5i Pro رسمياً بكاميرة خلفية رباعية وسعر يبدأ من 290 يورو ظهر على التقنية بلا حدود.

أحدث إصدارات هواوي من سلسلة nova 5 ينطلق رسمياً بعنوان nova 5i Pro مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية وكاميرة خلفية رباعية وسعر يبدأ من 290 يورو.

تقدم هواوي هاتف nova 5i Pro بشاشة IPS LCD مميزة بحجم 6.26 إنش، مع دقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، كما تدعم هواوي هذا الإصدار برقاقة معالج Kirin 810 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر.

أيضاً يأتي هاتف nova 5i Pro بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يضم nova 5i Pro كاميرة أمامية في ثقب الشاشة مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

وفي الكاميرة الخلفية المميزة بالتصميم مربع الشكل تقدم هواوي إعدادات رباعية للكاميرة مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل و فتحة عدسات في مستشعر IMX586 من سوني، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر Super Macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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أيضاً إلى جانب البطارية المميز بسعة 4000 mAh يدعم الهاتف قدرة شحن 20W، حيث يمكن شحن الهاتف حتى 50% في 30 دقيقة فقط.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف nova 5i Pro بثلاثة اختيارات في الألوان هم الأزرق، الأخضر إلى جانب اللون الأسود، على أن يأتي النموذج الأول المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 290 يورو، بينما يتوفر لاحقاً أيضاً النموذح المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128جيجا بايت بسعر 330 يورو، أيضاً يأتي النموذج الثالث بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 370 يورو.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تطلق هاتف nova 5i Pro رسمياً بكاميرة خلفية رباعية وسعر يبدأ من 290 يورو ظهر على التقنية بلا حدود.