شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعم الحجاج غير القادرين بـ 375.800 ألف دينار لأداء المناسك هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمانة العامة للأوقاف الكويتية تقديمها 375.800 ألف دينار (نحو 1. مليون دولار) لإرسال عدد من الحجاج من الكويت غير القادرين على أداء هذه الفريضة من الذين لم يسبق لهم الحج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضح نائب الأمين العام للمصارف الوقفية بالإنابة المهندس أسامة الصايغ في تصريح صحفي إن الأمانة نفذت مشروع مصرف الحج لهذا العام بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية الخيرية الكويتية داخل البلاد.

وأضاف الصايغ أن ما قامت به الأمانة يأتي التزاما منها بتنفيذ شروط الواقفين والواقفات بصرف ريع أوقافهم على أداء مناسك الحج لغير القادرين وذلك بصفتها ناظرا على هذه الأوقاف.

وذكر أن هذا المشروع يتم عبر اتفاقيات تعاون مع جهات حكومية وأهلية كويتية لها خبرة كبيرة في هذا المجال ومن خلال خطط ودراسات تفصيلية مقدمة للأمانة.

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وبين أن أنه يتم الالتزام بتقديم تقارير مدعمة بالصور الفوتوغرافية والمستندات اللازمة توثق جميع التصرفات المالية وتبين بشكل واضح ما تم انجازه وتنفيذه لجميع بنود هذه الاتفاقيات وفق كشوف تفصيلية توضح جميع مصروفات هذا المصرف.

وأفاد بأن الجهات المعتمدة لتنفيذ مشروع الحج هذا العام هي الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وثمن الصايغ جهود هذه المؤسسات لتعزيز التعاون والشراكة المجتمعية مع الأمانة العامة للاوقاف لتنفيذ مشروعاتها بشفافية عالية لجميع المستفيدين داخل الكويت.

ودعا جميع المواطنين والواقفين والواقفات وأهل الخير في الكويت للمساهمة بأوقافهم وتبرعاتهم في مشاريع الأمانة عبر موقعها على شبكة الإنترنت وحساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي وقاعة العطاء بمقرها الرئيسي.