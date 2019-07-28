شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف تنشئ أول جمعية سعودية للإرشاد الأكاديمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة الطائف مصادقة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على إنشاء الجمعية السعودية للإرشاد الجامعى فى الجامعة، كأول جمعية سعودية متخصصة تعنى بالإرشاد الجامعى بمحاوره الأكاديمية، والنفسية، والسلوكية، والاجتماعية، والمهنية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأصدر مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني، قراراً بتكليف الدكتورة خديجة بنت ضيف الله القرشي، أميناً عاماً للجمعية، وهى عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ فى القياس والتقويم بقسم علم النفس فى كلية التربية بالجامعة، وتعمل كذلك مشرفاً عاماً لإدارة الإرشاد الجامعي.



من جانبه أوضح وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن بن عوض الأسمري، أن الجمعية السعودية للإرشاد الجامعى تهدف إلى تقديم خدمات إرشادية متكاملة، لتحقيق التوافق الأكاديمى والنفسى والسلوكى والمهنى والاجتماعى وحل المشكلات المختلفة التى قد تعيق الطلاب عن مواصلة تحصيلهم العلمي.



وأكد الدكتور الأسمري، فى تصريح صحفى، أن تأسيس الجمعية يأتى إيمانًا من جامعة الطائف بأهمية الإرشاد فى تنمية وخدمة العملية التعليمية والمجتمع الجامعي، بهدف النهوض بالإرشاد الجامعى داخل المملكة من الوجهتين العلمية والتطبيقية، إذ تهتم بتطوير العملية الإرشادية والخدمات التى تقدمها داخل مجتمع جامعة الطائف وخارجه، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الجمعية السعودية للإرشاد الجامعى التى ستعمل تحت مظلة جامعة الطائف والجمعيات السعودية الأخرى.

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وأشار إلى أن الجمعية تهتم أيضاً بقضايا الإرشاد النفسى والسلوكي، من خلال التعرف على أهم المشكلات النفسية والسلوكية المنتشرة بين الطلاب داخل الجامعات السعودية، ووضع خطط واقعية للتغلب عليها، وإجراء البحوث النفسية والسلوكية التى يمكن من خلالها التعرف على هذه المشكلات بصورة أكثر عمقاَ، ووضع حلول لها مما يساعد الطلاب فى فهم أنفسهم وإدراك مشكلاتهم والانتفاع بقدراتهم فى التغلب على هذه المشكلات وفى تحقيق أقصى ما يستطيعون الوصول إليه من نمو وتكامل فى شخصياتهم.



من جهتها، أوضحت الأمين العام للجمعية السعودية للإرشاد الجامعى الدكتورة خديجة بنت ضيف الله القرشي، أن الجمعية تعنى بتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس المختصين بالعملية الإرشادية والمساهمين فيها، من طريق عقد دورات وبرامج وورش عمل ولقاءات لتطوير عملية الإرشاد الجامعى بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وأيضاً العمل على التكيف بما يتوافق مع توجيهات القيادة الحكيمة فى ظل برنامج التحول الوطني، فيما يخص عملية الإرشاد داخل الجامعات.



وبينت الدكتورة القرشى أن الجمعية أيضا ستعمل على الاستفادة من خبرات الجامعات الإقليمية والجمعيات العالمية المختصة بعملية الإرشاد الجامعى فى صياغة محتويات البرامج والدورات التدريبية التى ستطلقها لتفعيل أهدافها عملياً وتحقيق أهدافها على الوجه الأمثل، وأداء المهمات التى وجدت من أجلها.



وأرجعت الأمين العام للجمعية السعودية للإرشاد الجامعى فكرة تأسيس الجمعية إلى الحاجة إلى الإسهام فى تحقيق رؤية المملكة 2030، المتعلق جزء منها بتطوير التعليم وفق برنامج التحول الوطني، كون الإرشاد الجامعى يسهم فى تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، والاستفادة لتحقيق هذه الغاية من الشراكات العالمية التى عقدتها جامعة الطائف مع الجهات العالمية ذات الخبرة المرموقة، مثل الأكاديمية البريطانية للتعليم العالى (HEA).



وأرجعت الدكتورة القرشى فكرة تأسيس الجمعية إلى أهمية تكوين شبكة علمية وبيت خبرة من الاختصاصيين فى الجامعات السعودية واستثمار خبراتهم العلمية والمهنية فى عملية الإرشاد الجامعي، وعدم وجود جمعيات تعنى بهذا المجال وتهتم بتطويره، ما يتطلب بذل الجهد لسد النقص فى هذا الجانب، فضلاً عن تعدد المشكلات التى تواجه المعنيين بالإرشاد الجامعى وتعقدها، ما يتطلب تضافر الجهود كافة والاستفادة من الخبرات ضمن جمعية علمية متخصصة، لها صفة اعتبارية وتعد مرجعاً علميا وأكاديميا متخصصاً.



يشار إلى أنه سبق لجامعة الطائف أن أعلنت إنشاء جمعية علمية أخرى، هى الجمعية السعودية للتدريس الجامعي، لتكون أول جمعية أكاديمية فى المملكة تعنى بتطوير مهارات التدريس الجامعى لأعضاء هيئة التدريس فى جميع الجامعات السعودية، من خلال تقديمها برامج ودورات وورش عمل ولقاءات لتطوير مهنة التدريس الجامعى بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وأيضاً تكييف أطر التدريس العالمى بما يتوافق توجيهات القيادة وبرنامج التحول الوطنى فيما يخص تطوير التعليم.