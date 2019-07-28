شكرا لقرائتكم "الديموقراطي" يتهم اشتراكيا بمحاولة اقتحام منزل الغريب و"التقدمي" يرد: إعتداء سافر على مواطن أعزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 27 يوليو 2019 - اخر تحديث في 27 يوليو 2019 / 23:16

فيما المساعي ناشطة لتطويق ذيول حادثة قبرشمون، سُجّلت أمس (السبت) حادثة جديدة امام منزل الوزير صالح الغريب في البساتين، زادت الأمر تعقيدا، لا سيما وان الحزب "الديموقراطي اللبناني" الذي يرأسه النائب طلال ارسلان اعتبرها مدبرة من الحزب " التقدمي الاشتراكي" لاسهتداف الغريب، لكن الجيش دخل على الخط موضحا، ومحددا حجمها الحقيقي.



وأعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديموقراطي اللبناني في بيان لها، أنّه وحوالى الساعة 2 بعد منتصف الليل حاول مناصر للحزب الإشتراكي يدعى "ر.م." افتعال اشكال أمام منزل الوزير صالح الغريب في بلدة البساتين واقتحامه، أمام أعين عناصر الجيش اللبناني الذين يتمركزون أمام المنزل، مّا جعل الحرّاس المولجين بحمايته يطلقون النار كردّة فعل على هذا العمل الجبان والمفتعل، والذي يأتي استكمالاً لمخطط اغتيال الوزير الغريب، ممّا أدى إلى إصابة الفاعل في رجله". ودعت المديريّة الأجهزة القضائية والأمنية "لاتخاذ التدابير اللازمة بالسرعة القصوى ووضع حدّ لهذا التفلّت والتحريض المتمادي وللإعتداءات المتكرّرة التي تزيد من تهديد السلم الأهلي والإنقسام الداخلي، وتوصل إلى نتائج لا تحمد عقباها".

"الاشتراكي"

وردّت وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الاشتراكي أنه "بينما كان المواطن ابن بلدة البساتين ريان هشام مرعي عائدا إلى منزله بشكل سلمي ومن دون أن يكون بحوزته أي قطعة سلاح، وأثناء مروره على الطريق العام بجنب منزل الوزير صالح الغريب تعرض إلى إطلاق نار من حراس منزل الوزير ما أدى إلى اصابته بجروح خطيرة أدت لنقله إلى المستشفى".

وأكد "التقدمي" في بيان أن "المواطن ريان هشام مرعي هو غير حزبي ولا ينتمي إلى صفوف الحزب التقدمي الاشتراكي". وسأل" "هل أن مرور احد أبناء ضيعة البساتين بجنب منزل الوزير صالح الغريب سيسجل في خانة الكمين أيضا أم أنه اعتداء سافر على مواطن اعزل من قبل حراس منزل ذلك الوزير وهم من اللبنانيين والسوريين؟".

الغريب

من جهته أشار الوزير الغريب​، إلى أننا "لا نزال في جو التشنج ولم نكن نتمنى ما حصل فجر اليوم"، لافتاً إلى أنه "لدينا علامات إستفهام كبيرة حول ما دفع الشاب ريان مرعي إلى القيام بما أقدم عليه، لا سيما أننا كنا نتحدث عن حلول". وأوضح أنه "على مدى 3 دقائق ونصف كان ​الجيش​ والحرس الخاص يطلب من مرعي المغادرة قبل أن يحصل ما حصل"، مشدداً على أنه "لا يمكن التشويه والتحريض لهذه الدرجة"، ومعتبراً أن "هذا التعاطي في التمادي والتشويه لا يخدم أحد على الإطلاق، وسينقلب على صاحبه في نهاية المطاف".

وشدد الغريب على أنه "لا يمكن الإستمرار في هذا الجنون"، داعياً القيادة المعنية إلى مراجعة ما يحصل على الأرض، موضحاً أنه "مهما كانت حالة مرعي لو لم يكن مُحرضاً ما الذي سيدفع إلى القيام بما أقدم عليه؟" ورأى أن "التحريض سيؤدي إلى إنفجار كبير جداً ولا يجوز التصرف بهذه الطريقة"، مؤكداً أنه "حريص على وحدة الجبل و​الدروز​ لكن ما يحصل لا يمكن تجاهله".

وأكد أن "​المجلس العدلي​ بات ضرورة لكافة الأفرقاء لنعرف ماذا يحصل"، مؤكداً أن "المكابرة لن تجدي نفعاً وأنا وزير تعرضت لما تعرضت له"، قائلاً: "لسنا رعايا في ​مجلس الوزراء​ وهناك حدود لكل شيء"، مشيرا الى أن "هناك من أوصل ريان وكان يراقب متى غادرت آلية الجيش اللبناني، كما كان هناك سيارة أخرى كانت تراقب"، مضيفاً: "ما يحصل محزن ولنعالج قضائياً بالطريقة المناسبة ومنفتحون على كل الحلول دون أي شرط مسبق".

وأكّد الغريب أنّ "ما حصل موثق بالصوت والصورة والفيديو أصبح بعهدة القوى الامنية المعنية".

قيادة الجيش توضح

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اما قيادة الجيش فأعلنت أنّه عند "الساعة الثانية فجراً وفي بلدة البساتين – عاليه، ولدى محاولة المدعو ريان مرعي وهو بحالة السكر الظاهر، الدخول إلى باحة المبنى الذي يقطنه الوزير صالح الغريب، تدخّلت عناصر الجيش في النقطة العسكرية المولجة حماية المنزل لردعه، لكنّ الإشكال تطوّر عند تدخّل عناصر الحماية الشخصية للوزير الغريب، تلاه تدافع وإطلاق نار من أحد عناصر الوزير، ما أدّى إلى إصابة المدعو مرعي برجليه، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

وأوضحت قيادة الجيش في بيانها أنّ "وحدات الجيش اتّخذت التدابير اللازمة في المنطقة، فيما تولّت قوى الأمن الداخلي التحقيق بالموضوع بإشراف القضاء المختص".

جنبلاط وارسلان

الى ذلك شكر رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر تويتر، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وقال: "إنني اشكر الدكتور سمير جعجع على موقفه التضامني معنا كما نشكر القوات اللبنانية ايضا، وبصراحة ليس هناك من مخرج لهذه الازمة الا باتباع الاصول القانونية وضم قضيتي الشويفات والبساتين سويا ورفعهما اذا اقتضى التحقيق وبعد موافقة مجلس الوزراء الى المجلس العدلي."

ورد ارسلان على مبادرة جنبلاط عبر "تويتر" قائلاً: "طالعنا الوزير جنبلاط منذ يومين بإقتراح للمقايضة بين إحالة حادثة الشويفات وإحالة جريمة قبرشمون على المجلس العدلي، وقد فاته أن الأولى قد حصلت منذ سنة ويتولاها القضاء المختص وأنه لم يطلب يومها تلك الإحالة عدا عن الفارق النوعي الهائل بين جريمة قبرشمون المخططة سياسيّاً وبين حادثة الشويفات التي تآمر مع سمير حمود لتحويلها من القضاء العسكري الى القضاء المدني".

وأضاف: "كما فاته أن الإحالة للمجلس العدلي تتم فوراً أو بفترة قصيرة بعد الجريمة لتطويق تفاعلاتها على الأمن الوطني والسلم الأهلي كما نطالب نحن اليوم". وقال: "بالخلاصة نحن نرفض هذه المقايضة الإستفزازية والمهينة لدماء الشهداء كل الشهداء ولتعريض الوزير صالح الغريب للقتل عمداً، وهي مقايضة يحترفها تجار الدم وليست من شيمنا وأخلاقنا".

وختم: "نقول إتقوا الله ولا تدفعوا الأمور نحو الأسوأ... وما حصل اليوم أمام منزل الوزير الغريب في البساتين أكبر دليل على كلامنا".

قمة روحية

ووسط هذه الاجواء الملبدة في الجبل، برز دخول مشيخة عقل الموحدين الدروز على الخط، للتهدئة. فأعلنت ان "بدعوة من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن تستضيف دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت القمة الروحية المسيحية الإسلامية يوم الثلثاء المقبل للتشاور والتباحث في مختلف الشؤون الوطنية والروحية العامة والتأكيد على الثوابت الوطنية والدستورية، والاحتكام إلى الدولة بمؤسساتها كافة، وضبط كل الخلافات السياسية تحت سقف احترام التنوع والاستقرار وحفظ السلم الأهلي، وضرورة تفعيل العمل الحكومي لمواجهة التحديات التي تحيق بلبناننا العزيز في مستويات شتى".

"المستقبل": جهود اللواء إبراهيم عادت لنقطة الصفر

وفي شأن متصل قال تلفزيون المستقبل في مقدمة نشرته المسائية: "لا تكاد ان تظهر علامات انفراج للاشتباك القائم منذ حادثة قبرشمون حتى يطل الوزير طلال ارسلان بتغريدة تعيد جهود اللواء عباس ابراهيم الى نقطة الصفر". وقالت: "ومع التغريدة الارسلانية الأخيرة التي استهدفت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالمباشر وأصابت بشظاياها قيادة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، غرد الحزب الارسلاني لتسويق معلومات مغلوطة عن محاولة اقتحام منزل الوزير صالح الغريب في البساتين ، الأمر الذي استدعى بياناً من قيادة الجيش يدحض المعلومات ويضع الحادث في الاطار الحقيقي الذي وقع فيه" .