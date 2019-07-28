شكرا لقرائتكم ولي عهد أبوظبي يستقبل ملك الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي - «الحياة» | منذ 8 ساعات في 27 يوليو 2019 - اخر تحديث في 27 يوليو 2019 / 20:23

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم (السبت)، ملك المملكة الأردنية عبدالله الثاني ابن الحسين الذي يزور أبوظبي حالياً.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، والسبل الكفيلة بترسيخ تعاونهما المشترك، إضافة إلى مناقشة الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.