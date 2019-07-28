شكرا لقرائتكم إيران تتمسك بموقفها من الناقلة البريطانية خلال محادثات بن علوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران – أ ب، أ ف ب – | منذ 10 ساعات في 27 يوليو 2019 - اخر تحديث في 27 يوليو 2019 / 18:59

أصرّت إيران على موقفها في شأن احتجاز ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا، وتوتر متصاعد في المنطقة، أثناء محادثات أجراها في طهران اليوم السبت وزير الدولة العُماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي.



تزامنت زيارة الوزير العُماني مع إعلان مصدر في هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية أن التجارب الصاروخية التي تنفذها بلاده "هي دفاعية وتأتي رداً على اعتداءات محتملة". وأضاف أن "القوة الصاروخية الإيرانية دفاعية وليست ضد أي بلد، وهي فقط للردّ على أي اعتداء محتمل على سيادة أراضي البلاد".

يأتي تصريح هذا المصدر بعد إعلان مسؤولين أميركيين الجمعة أن طهران أطلقت صاروخاً باليستياً متوسط المدى من طراز "شهاب-3"، متحدية دعوات واشنطن الى كبح برنامجها الصاروخي. وقال ناطق باسم البيت الأبيض: "شهدنا اقتصاد الإيرانيين يتأرجح على شفا انهيار... وهم يتصرّفون على هذا النحو عندما يُحشرون في زاوية".

والتقى بن علوي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني. وأعلنت الخارجية الإيرانية أن محادثات ظريف وبن علوي تناولت "آخر المستجدات الإقليمية والدولية".

وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن هذه الزيارة "تأتي ضمن العلاقات الثنائية والمحادثات المستمرة بين البلدين وتستهدف التشاور حول آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية وملفات دولية".

وكان الوزير العُماني زار طهران في 20 أيار (مايو) الماضي، علماً أن سلطنة عُمان تحافظ على علاقات جيدة مع إيران، ما مكّنها أحياناً من أداء دور وسيط، لا سيّما مع الولايات المتحدة.

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وتأتي زيارة بن علوي في ظلّ توتر في المنطقة، إذ شهدت هجمات استهدفت ناقلات نفط وطائرات مسيّرة. واحتجز "الحرس الثوري" الإيراني في مضيق هرمز، ناقلة نفط ترفع علماً بريطانياً وطاقمها الذي يضمّ 23 بحاراً، بعد احتجاز السلطات البريطانية ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق.

وحضّت مسقط طهران على إطلاق الناقلة البريطانية، ودعتها ولندن إلى إيجاد تسوية ديبلوماسية لنزاعهما.

وقال شمخاني خلال لقائه بن علوي إن إيران "تواصل سياساتها القائمة على ضبط النفس والتفاهم مع دول الجوار"، معتبراً أن "تدخل الأجانب لن يؤدي سوى الى تعقيد المشكلات".

وأضاف: "نعتقد بضرورة احترام القوانين الدولية ذات الصلة بالملاحة البحرية، في سياق حماية الأمن، ولن نفرّق بين الدول في هذا المجال. عكس القرصنة البحرية التي ارتكبتها بريطانيا، عبر احتجازها غير القانوني لشحنة نفطية إيرانية في مضيق جبل الطارق، جاء إجراء إيران في إطار قانوني ومن أجل حماية الملاحة البحرية".

الى ذلك، تحدث السفير الإيراني في باريس بهرام قاسمي عن "مرحلة جديدة" في العلاقات الإيرانية - الفرنسية.

وكتب على "تويتر" أن المحادثات الهاتفية بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني والفرنسي إيمانويل ماكرون، وبين ظريف ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "مرات في فترات زمنية مختلفة وتبادل السفراء، "تُعدّ من خصائص رسم آفاق مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية". واعتبر أن جهود روحاني وماكرون "تعزّز عالماً متعدّد التوجهات والتعددية والسلام والاستقرار والأمن".