شكرا لقرائتكم محتجون في هونغ كونغ يتحدّون حظراً على التظاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - هونغ كونغ - أ ف ب | منذ 10 ساعات في 27 يوليو 2019 - اخر تحديث في 27 يوليو 2019 / 15:26

تحدى متظاهرون في هونغ كونغ حظراً أعلنته الشرطة، ونزلوا إلى شوارع يوين لونغ القريبة من الحدود مع الصين، حيث اعتدى رجال يُشتبه في انتمائهم الى "عصابات إجرامية" الأسبوع الماضي على ناشطين مؤيّدين للديموقراطية.



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وتوافد متظاهرون إلى محطة يوين لونغ الرئيسة والشوارع المجاورة. وبقيت الشرطة بعيدة، فيما أغلق عدد كبير من المتاجر. وعكس التظاهرات السابقة، كان عدد ضئيل من المتظاهرين يحملون لافتات ورايات.

وقالت موظفة في القطاع الصحي (25 سنة): "كلّ منا جاء من تلقاء نفسه. لذلك أعتقد بأنه ليس تجمّعاً غير قانوني، جئت بصفتي فرداً للتعبير عن رأيي". وذكرت متظاهرة أخرى أنها تريد أن تظهِر "أننا لسنا خائفين".

ويعتزم المحتجون تنظيم تظاهرة أخرى غداً الأحد في أحد أحياء هونغ كونغ، حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب غازاً مسيلاً للدموع ورصاصاً مطاطياً الأسبوع الماضي على متظاهرين هاجموا مكتب اتصال الحكومة الصينية في المدينة.

وانهال رجال يرتدون قمصاناً بيضاء ومسلّحون بمضارب وعصي، بالضرب الأحد الماضي على محتجين كانوا عائدين إلى منازلهم بعد مشاركتهم في تظاهرة، في محطة قطارات في يوين لونغ. وأعلنت السلطات جرح 45 شخصاً. وندّد كثيرون ببطء تدخل الشرطة التي تحدثت عن اعتقال 12 شخصاً مرتبطين بالعنف.