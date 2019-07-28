شكرا لقرائتكم توقيف خلية موالية لتنظيم "داعش" في المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرباط - "الحياة" | منذ 10 ساعات في 27 يوليو 2019 - اخر تحديث في 27 يوليو 2019 / 18:40

أوقف أجهزة الأمن في مدينة طنجة المغربية اليوم (السبت)، خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" تضم خمسة أشخاص تراوح أعمارهم بين 24 و36 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.



وذكر بيان صادر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن المعطيات الأولية أفادت بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا على صلة مع عناصر ميدانية موالية لتنظيم "داعش"، بهدف التنسيق والإعداد لاستهداف أحد المواقع الحساسة في المغرب.

وأضاف البيان، أن التحقيق مازال جارياً مع المشتبه فيهم، وذلك في انتظار تقديمهم للعدالة فور انتهاء التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.