شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 3 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة بحافلة في مداخل مدينة كربلاء العراقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأفاد مصدر أمني عراقي بأن العبوة الناسفة انفجرت في الحافلة أثناء وجودها قرب نقطة أمنية في أحد مداخل المدينة, فيما هرعت قوة أمنية لغلق منطقة الحادث, وفتحت تحقيقًا في ملابساته.



وأضاف المصدر أن الجريحين نقلا إلى مستشفى قريب, بينما نقلت جثة القتيل إلى الطب العدلي.