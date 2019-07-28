شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زياد عقل: الإخوان يستعدون للسطو على الحياة السياسية فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر زياد عقل، رئيس برنامج دراسات شمال إفريقيا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، من سيطرة تيار النهضة الإخواني بعد وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

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وأضاف عقل، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تيار النهضة ما زال لهم نفوذ في الداخل التونسي والشارع التونسي وقادرين على التعبئة والحشد لعدد من المظاهرات.

وتوقع زياد عقل، رئيس برنامج دراسات شمال إفريقيا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن يتم إعادة البعث لعدد من التيارات وخاصة تيار النهضة وأن يسطو على المشهد السياسي كما حدث في العديد من حالات الربيع العربي كما حدث في السنوات الأخيرة.