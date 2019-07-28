شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: 15 ألف موظف يُديرون الحشود بقطار المشاعر خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المشغلة لمشروع إدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة الذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن قبول أكثر من 15419 موظفًا موسميًا لمشروع إدارة الحشود بقطار المشاعر خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، وسيبدأ عملهم في الأول من شهر ذي الحجة المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت أن الوظائف ركزت على وجود الخبرة السابقة في إدارة الحشود التي تحققت في 4582 متقدمًا بعد أن تم إجراء المقابلات لهم وفق معايير عالية تحت إشراف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بغية دمج الخبرات مع الكوادر الشابة الجديدة في هذا المجال الذين سيتم تدريبهم قُبيل استلام مهام عملهم.

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وتأتي هذه الخطوة في سبيل إتاحة الفرصة للكوادر الشابة الوطنية للحصول على وظائف موسمية تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم ويستثمروا أوقاتهم فيها.