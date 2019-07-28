شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعود إلى بلاده عقب المشاركة فى تشييع جنازة الرئيس التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مساء اليوم،السبت، إلى الجزائر العاصمة بعد مشاركته في مراسم تشييع جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي بالعاصمة التونسية. ورافق الرئيس الجزائري - في زيارته لتونس - وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم. Advertisements وكان الرئيس بن صالح قد أعلن الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام في كافة أنحاء البلاد، اعتبارا من يوم،الخميس، الماضي، عقب وفاة السبسي.

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