الكشف عن هوية إرهابي آخر من منفذي هجوم أربيل

أربيل/ الخليج 365

كشفت شرطة إقليم كردستان بشمال العراق، السبت، عن هوية إرهابي آخر من منفذي الهجوم الذي أودى بحياة دبلوماسي تركي في مدينة أربيل منتصف يوليو/ تموز الجاري.

ونشرت شرطة أربيل صورة للإرهابي في بيان قالت فيه إنه يدعى "سياكو باقي عبد الكريم".

وأضافت أن الشرطة تبحث عن الإرهابي، وتدعو كل شخص يعرف مكانه أو يراه إلى الإبلاغ عنه.

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وفي 17 يوليو/تموز الحالي، أعلنت الخارجية التركية أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل؛ ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.



فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مقتل مواطنين عراقيين اثنين جراء الهجوم ذاته.

والجمعة، أعنلت شرطة أربيل، القبض على 6 أشخاص، بينهم منفذ الهجوم المدعو "مظلوم داغ"، وأن منظمة "بي كا كا" الإرهابية هي من أمرت باغتيال الدبلوماسي التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.