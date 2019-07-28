قدم: الأهلي القطري يضم الأوروغوياني فيرنانديز

إبراهيم محمود /الخليج 365

أعلن الأهلي القطري، السبت، التعاقد مع الأوروغوياني أبل فيرنانديز لتدعيم صفوف فريق كرة القدم الأول بالنادي قادمًا من سسكا موسكو الروسي، دون الكشف عن التفاصيل الخاصة بمدة العقد أو القيمة المالية للصفقة.

ووفقًا لبيان منشور على صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "انضمام الأوروغوياني (أبل فيرنانديز) لصفوف العميد قادمًا من نادي سسكا موسكو، وسوف يلتحق بمعسكر الفريق في هولندا الأحد".

وأنهى الأهلي الموسم الماضي للدوري القطري في المركز الخامس برصيد 34 نقطة، فيما توج باللقب فريق السد برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط عن الدحيل.

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