4 قتلى في قصف طيران حفتر مستشفى ميداني جنوبي طرابلس

طرابلس/ وليد عبدالله/ الخليج 365

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، السبت، إثر قصف جوي شنه طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مستشفى ميداني جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال مصطفى المجعي المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب إن القصف الجوي استهدف مستشفى السواني الميداني جنوبي طرابلس.

وأضاف للأناضول أن هذه المرة الثالثة منذ بدء المواجهات التي يتعرض لها المستشفى ذاته للقصف.

وأوضح أن القصف أودى بحياة أربعة من طاقم المستشفى ثلاثة منهم أطباء والآخر مسعف، فضلا عن إصابة 6 بجروح متفاوتة.

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وأشار المجعي بأن التوصيف الحقيقي لهذا القصف انتقام من قبل حفتر نتيجة الخسائر التي تكبدها في طرابلس.

وبعد مرور قرابة 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، لم تتمكن قوات حفتر من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس، فيما تعددت إخفاتها في الفترة الأخيرة.

وتتمثل أبرز إخفاقات حفتر، في خسارة الجناح الغربي بعد هزيمة قواته في مدينة الزاوية (45 كلم غرب طرابلس)، وفقدان قلب الجيش في غريان.

وأسفر هجوم قوات حفتر على طرابلس منذ بدايته وحتى 5 يوليو/تموز الجاري، عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.