مليار برميل حصة «دانة غاز» في «خورمور» و«جمجمال»

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أعلنت «دانة غاز»، عن ارتفاع حصّتها من الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في حقلي «خورمور» و«جمجمال» التابعين لشركة «بيرل بتروليوم» بنسبة 10% وذلك في أعقاب مصادقة شركة «غافني كلاين آند أسوشييتس» مؤخراً على احتياطيات الحقلين.

أكد التقرير المستقل الصادر عن شركة «غافني كلاين آند أسوشييتس»، بالنيابة عن شركة «بيرل بتروليوم»، أن إجمالي حصّة «دانة غاز»، التي تمتلك نسبة مقدارها 35% في «بيرل بتروليوم»، من الاحتياطيات قد ارتفع بنسبة 10% ليصل إلى 1,087 مليار برميل نفط مكافئ مقابل 990 مليون برميل نفط مكافئ بحسب تقرير الاحتياطيات الأول والذي أصدرته شركة «غافني كلاين آند أسوشييتس» في إبريل 2016.

ويؤكد هذا إمكانية أن يكون هذان الحقلان الواقعان في إقليم كردستان العراق أكبر حقلين للغاز في العراق ككل. وقد تعززت احتياطيات الشركة نتيجة لقيد احتياطات نفطية لأول مرة في حقل «خورمور».

كما أظهر أحدث تقارير شركة «غافني كلاين آند أسوشييتس» أن حصّة «دانة غاز» من الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في حقلي «خورمور» و«جمجمال» بلغت 4.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز و136 مليون برميل من المكثفات و13.3 مليون طن متري من الغاز البترولي المُسال و18 مليون برميل نفط، بما يعادل 1,087 مليار برميل نفط مكافئ. وكانت شركة «غافني كلاين آند أسوشييتس» قد أكدت في تقرير سابق لها، صدر في إبريل 2016، أن حصّة «دانة غاز» من الاحتياطات المؤكدة والمحتملة في حقلي «خور مور» و«جمجمال» كانت 5.3 تريليون قدم مكعبة من الغاز و109 ملايين برميل من المكثفات، بما يعادل 990 مليون برميل نفط مكافئ.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «أكدت شركة «غافني كلاين آند أسوشييتس» في تقريرها المستقل أن احتياطات «دانة غاز» المؤكدة والمحتملة في حقولها بإقليم كردستان العراق قد تجاوزت المليار برميل نفط مكافئ، وهو ما يعزز قناعتنا الراسخة بالإمكانات الهائلة التي يمتلكها حقلا «خورمور»و«جمجمال» وسيكونان على الأرجح أكبر حقلين للغاز في الإقليم والعراق ككل، بما يعزز مكانتهما العالمية. كما أننا سعداء بقيام مدققينا بقيد الاحتياطات النفطية رسمياً ولأول مرة في حقل «خورمور»، وتعد هذه خطوة مهمة لتأكيد تقديراتنا المتعلقة بالموارد النفطية المحتملة والتي من المتوقع أن تفوق ال 7 مليارات برميل نفط. ولا شك أن الإعلان عن هذه الاحتياطيات الإضافية يؤكد أننا نمضي قدماً على المسار الصحيح في تنفيذ خططنا التطويرية المستقبلية، التي ستوفر بدورها مصدر طاقة موثوقاً قادراً على سد احتياجات التوليد الكهربائي ومواكبة متطلبات مسيرة نمو القطاع الصناعي بما يعود بالخير على سكان الإقليم والشعب العراقي ككل».

المشاريع التوسعية المستقبلية

يُذكر أن شركة «بيرل بتروليوم» وقّعت في وقت سابق من هذا العام اتفاقية لبيع الغاز مع حكومة إقليم كردستان العراق مدتها 20 عاماً. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن الشركة من زيادة إنتاجها ومبيعاتها من الغاز بمعدل 250 مليون قدم مكعبة قياسية إضافية يومياً. وتهدف «بيرل بتروليوم» إلى رفع معدلات إنتاجها من 400 مليون قدم مكعبة إلى 650 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2022، ومن ثم 900 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2023 وذلك من خلال إضافة خطين جديدين لإنتاج الغاز. وفي ظل تراوح أسعار النفط بين 60 إلى 70 دولاراً للبرميل الواحد، فإن كلاً من هذين الخطين سيحقق عائدات إضافية سنوية تتراوح بين 175 إلى 200 مليون دولار تضاف إلى حصة الشركة من الإيرادات والتدفقات النقدية للمشروع.