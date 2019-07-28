عبدالعزيز تريم: جائزة كتاب الطفل وصلت إلى مراحل متقدمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبدالعزيز تريم مستشار الرئيس التنفيذي، مدير عام «اتصالات» الإمارات الشمالية، أن رعاية الشركة لجائزة «اتصالات لكتاب الطفل» التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، تهدف إلى تعزيز الحضور الثقافي والأدبي للإمارات، والارتقاء بأفكار الأطفال في الوطن العربي. وكشف أن الجائزة في عامها ال 11 وصلت إلى مرحلة متقدمة جداً من النضج الأدبي والفكري. التقيناه للحديث عن جديد الجائزة في دورتها المقبلة، وتقييمه لأهمية الكتب الصامتة في تحفيز الصغار على إطلاق مخيلتهم الإبداعية والجمالية، وكانت السطور التالية:

شكّلت الجائزة التي انطلقت في 2009، منعطفاً جديداً على صعيد دعم الإبداعات العربية في تقديم كتب ذات جودة ومضامين متميزة ولافتة، حدّثنا عن دور «اتصالات» في رعايتها ؟

- دور «اتصالات» في رعاية الجائزة، يندرج في سياق توجهات إمارة الشارقة ومشروعها الثقافي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزيز الحضور الثقافي والأدبي للإمارات، ورفد المكتبات بمزيد من المحتويات التي تستهدف مدارك وعقول الصغار واليافعين، عبر تشجيع دور النشر والمؤلفين والرسامين، على تطوير إصداراتهم الخاصة بالأطفال، من حيث النص والمضمون والرسومات، إضافة إلى تحفيزهم على الإبداع في تلك الإصدارات. ودعم «اتصالات» للجائزة ورعايتها لها إلى جانب رعايتها لشتى المبادرات، ترمي إلى الارتقاء بمخيلة وأفكار الأطفال في الوطن العربي.

مع وصول الجائزة إلى عامها ال 11، كيف تنظرون إلى مستوى الإنجازات التي حققتها؟

- الجائزة وصلت إلى مرحلة متقدمة جداً من النضج الأدبي والفكري، ويمكن ملاحظة الجودة في المحتويات ورصانة النصوص الأدبية وتميزها، إلى جانب الرسومات والإخراج والتقديم، الأمر الذي بات ظاهراً بوضوح في المنتج الفكري والثقافي المشارك في الجائزة، والذي شكل دافعاً للأطفال واليافعين نحو الإبحار في آفاق المعرفة والثقافة.

دعمت الجائزة في نسختها العاشرة التطبيقات الذكية المقدمة للأطفال، وبصفتكم شركة متخصصة في توفير مختلف أشكال الدعم التقني وخدمات الاتصال، كيف ترون دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير مدارك ومعارف الأجيال الجديدة؟

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- تؤدي التكنولوجيا دوراً لا يمكن إنكاره في تعليم الأطفال ورفد مهاراتهم وتنمية ذكائهم، إذ يمكن للأطفال عبر التطبيقات الحديثة التي تزخر بها التقنيات التكنولوجية، التعرف إلى لغات جديدة، وقراءة الكتب الإلكترونية أينما وجدوا، كما أنها تسهم في تعليمهم سبل إنجاز المهام من خلال قيامهم بإنهاء مستويات في الألعاب التعليمية الترفيهية والانتقال إلى مستويات أعلى، وبالمحصلة فإن للأجهزة التكنولوجية الحديثة أثراً بالغاً في تطوير مهارات الأطفال، وتنمية مواهبهم، ورفدهم بالمعلومات اللازمة التي توسع مداركهم، وتمدهم بالكثير من المعلومات في مجالات مختلفة.

تدعم الجائزة في دورتها ال 11 الكتب الصامتة، كيف تقيمون دور هذه الكتب في تحفيز الأطفال على إطلاق مخيلتهم الإبداعية والجمالية؟.

- تكمن أهمية الكتب الصامتة في اعتمادها على الخيال والذاكرة البصرية للطفل، إضافة إلى أنها كتب عالمية لا تحتاج إلى اللغة، الأمر الذي يجعلها أحد أهم محركات وأدوات تحفيز أفكار الصغار لابتكار حواراتهم وأفكارهم وعوالمهم الخاصة، كما أنها تتيح للأطفال التعبير عن أنفسهم وما يجول في خواطرهم بأساليبهم الخاصة، عبر تلك الرسومات التي يراها ويفسرها الصغار بمعانٍ متنوعة ومختلفة ما يوسع خيالاتهم ويحفزهم على القراءة الإبداعية.

هل ترون أن هناك حاجة ملحّة لتكثيف العمل على تشجيع ودعم صناعة الأعمال الإبداعية الموجهة للأطفال واليافعين؟.

- بكل تأكيد، بل إن تكثيف العمل على دعم صناعة الأعمال الأدبية الموجهة للأطفال واليافعين بات حاجة ملحة وضرورة تفرضها متطلبات المرحلة الجديدة، بما يليق بالمكانة الثقافية التي وصلت إليها الدولة، أما حاجات هذه الصناعة الإبداعية فتستلزم إطلاق المزيد من المبادرات الناجحة، والمشاريع الثقافية النوعية، التي تثري الساحة الثقافية والأدبية محلياً وإقليمياً ودولياً.