شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تودع السبسي في جنازة وطنية مهيبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيابة عن صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضر صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

ونقل سموّه تعازي صاحب السموّ رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى محمد الناصر، الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية، في وفاة الرئيس التونسي.

جاء ذلك خلال مشاركة سموّه، أمس، في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي، في القصر الرئاسي في قرطاج، بحضور عدد من الملوك ورؤساء الدول والأمراء، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، والممثلين الرفيعين لدولهم. وأعرب صاحب السموّ حاكم الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الرئيس السبسي، سائلاً المولى تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وعائلته جميل الصبر والسلوان.

وشارك في تقديم واجب العزاء إلى جانب سموّه، سيف سلطان السماحي، مستشار صاحب السموّ حاكم الفجيرة، وراشد محمد المنصوري، سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية.

وفي وحدة وطنية مؤثرة واكب آلاف التونسيين بالدموع جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، أول رئيس تونسي منتخب ديمقراطياً، الذي شيع إلى مثواه الأخير في جنازة وطنية بحضور العديد من قادة الدول.

وبالرغم من درجات الحرارة المرتفعة لوحت جموع غفيرة بالأعلام الوطنية مرددة النشيد الوطني، تحية للموكب الجنائزي على طول مساره لحوالي عشرين كيلومتراً من قصر الرئاسة بقرطاج شمالي العاصمة إلى مقبرة الجلاز عند مدخلها الجنوبي، ونقلت كافة مراحل الحدث مباشرة عبر التلفزيون التونسي.

وبدأت مراسم التأبين قرابة الحادية عشرة صباحاً (العاشرة ت.غ)، كما كان مقرراً، وانطلق موكب الجنازة بنقل جثمان السبسي وقد لف بعلم البلاد من مقر إقامته ب«دار السلام» على متن شاحنة عسكرية برفقة تشكيلات عسكرية إلى مقر قصر قرطاج؛ حيث تم تأبينه من قبل الرئيس المؤقت محمد الناصر فيما تليت آيات من القرآن.

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وقالت المهندسة المعمارية الأربعينة فرح التي وقفت في انتظار الموكب قرب تمثال أول رئيس للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة: «جئت تكريماً لما فعله من أجل المرأة». وانتشرت قوات الأمن بكثافة لتأمين الموكب الجنائزي الذي نظمه الجيش الوطني، وسط تحليق مروحيات في سماء العاصمة.

ووري الفقيد الذي توفي الخميس، عن 92 عاماً قبل أشهر قليلة من انتهاء ولايته أواخر 2019، عصر أمس الثرى في تربة آل قايد السبسي في المقبرة الرمز بالعاصمة التي يرقد فيها العديد من أعلام البلاد. ونظم موكب التأبين الرسمي في القصر الرئاسي بإشراف الرئيس التونسي الموقت محمد الناصر، وبحضور أفراد أسرة قايد السبسي، وكبار مسؤولي الدولة، كما حضر الجنازة العديد من القادة العرب والأجانب بينهم الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، والأمير مولاي رشيد بن الحسن شقيق العاهل المغربي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وشارك أيضا رؤساء فرنسا والبرتغال ومالطا وملك إسبانيا.

ونقل جثمان الفقيد ملفوفاً بالعلم التونسي على عربة عسكرية أحاط بها فرسان الجيش وتبعتها مئات السيارات، وفي المقاهي العديدة بوسط العاصمة التونسية؛ حيث مر الموكب الجنائزي، تابع الرواد النقل المباشر للحدث الذي أمنته القناة الوطنية، وحلقت طائرات عسكرية في سماء العاصمة راسمة فيها اللونين الأحمر والأبيض للعلم التونسي.

وقالت أميرة التي كانت في انتظار وصول الموكب في مقبرة الزلاج: «إنه يوم حزين»، وأضافت: «أشعر بألم كبير لفقدان شخص غال جداً كان يوحدنا وسيذكره التاريخ».

وهي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التونسية منذ 1957 التي تقام فيها جنازة وطنية مهيبة لرئيس دولة تونسية توفي وهو على رأس السلطة.

وكان التلفزيون التونسي لم يبث مراسم جنازة الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في سنة 2000 والتي أبعد التونسيون ووسائل الإعلام من مواكبتها في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وقال نجل الفقيد حافظ قايد السبسي في تدوينة إن والده «ملك الشعب» ومن حق كل تونسي أن يشارك في جنازته.

وقايد السبسي، الذي تولى مناصب عدة في عهدي بورقيبة وبن علي، كان له دور فاعل في استقرار الديمقراطية التونسية بعد ثورة 2011، لكنه ترك وراءه العديد من الملفات المفتوحة لعل أهمها استكمال وتعزيز المؤسسات الضامنة للديمقراطية في الجمهورية الثانية.

وبعد ساعات من وفاة السبسي، أدى محمد الناصر، (85 عاماً) رئيس مجلس نواب الشعب، اليمين، ليتولى الرئاسة موقتاً لمدة أقصاها تسعون يوماً تنتهي في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وفق ما ينص عليه الدستور.

وتوفي السبسي، قبل أشهر من انتهاء ولايته أواخر العام الجاري، ويتوجب على الرئيس الموقت، استناداً إلى الدستور، تنظيم انتخابات خلال مهلة أدناها 45 يوماً وأقصاها 90 يوماً.(وكالات)