عام على رحيل «فتاة العرب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمدو لحبيب

عام على الغياب، وما زال حضورها طاغياً ومؤثراً، وبروعة شعرها المنساب في سلاسة وتدفق، ربما في ذكرى وفاتها الأولى يمكن القول إن الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي المعروفة بلقب شهير جامع هو «فتاة العرب»، لم تمت، ذلك أن الإبداع يشكل جسراً إلى الخلود، طالما كان مُتجاوزاً لمجرد فكرة الإبداع نفسها، نحو أن يكون منصة تحمل الأحاسيس والأفكار الإنسانية والتاريخ وترسيمات الثقافة كلها، إلى أفق واسع يجعل من استعادتها في كل لحظة بالقراءة، وكأنه دخول مباشر على خط الجديد بكل ما يحمله من معاني الدهشة والابتكار.

لقد استطاع مبدعون كثر عبر التاريخ الإنساني أن يهزموا الموت عبر تلك المعادلة الصعبة، ولعلنا نتذكر أسماء شعراء ما زالوا يُستعادون اليوم وكأن إبداعهم ظهر للتوِّ، ومازالوا يقدمون للذات الإنسانية الباحثة عن من يقولها، ومن يعبر عن مواقفها المختلفة، ما يشفي غليلها.

ربما يمكننا أن نذكر المتنبي، وشكسبير، لكن بإمكاننا أيضاً أن نذكر أسماء عديدة سارت ظلت حاضرة، حية، على الرغم من موتها؛ لأن إبداعها لم ينحصر في أفق ضيق، ولم تكن مهمتها أن تبدع للحظة، أو أن تغازل نشوة الظهور والألق لفترة قصيرة وينتهي عملها؛ بل كانت تنظر إلى الإبداع وكأنه مرادف حقيقي للحياة بكل تجلياتها، ومن أولئك كانت شاعرتنا الفذة فتاة العرب.

وعلى رأس من انتبهوا لمقدرتها الشعرية الفائقة وأنزلوها مكانة سامية، كان الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إضافة إلى شعراء آخرين متميزين من بينهم أحمد بن علي الكندي، وسعيد بن هلال الظاهري.

في ذلك السياق ولأنه لا يعرف الولي إلا الولي، كما يقال، فقد أثنى عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حين وصفها بأنها «ركن» من أركان الشعر فقال في ذلك الإطار:

ياركن عود الهوى وفنه

‏ شاقني جيلك بالوصافي

ثم بعد ذلك وبعد فترة من توقيعها لأشعارها بلقب اختارته لنفسها وهو «فتاة الخليج»، أراد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحسه الإبداعي الشاعر، وعين بصيرته التي ترى حمولة معاني البديع والشعر الثقافية، أن ينزلها مكانتها الحقيقية التي تليق بها، وأن يلفت انتباه النقاد ومؤرخي الشعر العربي إليها، كفتاة إماراتية استطاعت أن تكتب شعرها، كما لو أنها تكتبه نيابة عن كل شواعر وفتيات ونساء العرب، فأطلق عليها في سنة 1989 لقبها المعروف «فتاة العرب»، وخلده شعرياً حين قال مخاطباً إياها:

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أرسلت لك ديوان يا عالي الشان

ديوان فيه من المثايل سددها

يحوي على الأمثال من كمل من زان

ومن كل در في عقوده نضدها

فتاة العرب وانتوا لها خير عنوان

ومن غيركم بقصد معاني نشدها

كانت «فتاة العرب» ابنة بيئتها بحق، فالبيت الذي نشأت فيه كان بيت علم ودين وثقافة، وكان ملتقى يؤمه العديدون من المتميزين في تلك المجالات، فنشأت وهي تحمل السمات الأولى للمبدع، وظهر نبوغها مبكراً فقرضت الشعر وهي طفلة، وبلغ بها الإبداع مرحلة «الفيض»، حين نظمت في فترة معينة مئة قصيدة خلال شهر تقريباً، مما أظهر للجميع قدراتها الشعرية وموهبتها وحساسيتها الفائقة للجمال والتعبير.

نشأتها وولادتها سنة 1920، في منطقة المويجعي بمدينة العين، الضاربة في عمق التاريخ العربي، ومفردات الأصالة العربية من كل جانب، أسهما في توجيه ذائقتها الشعرية القرائية، وتشكيل بنية قصائدها بعد ذلك، فقد تأثرت بالمتنبي، كما تأثرت كذلك بالشاعر الإماراتي الماجدي بن ظاهر، الذي كان يفتخر بانتمائه للبادية وفضاءاتها التعبيرية، واعتاد التنقل في مساراتها فيسجل من خلال ذلك ذاكرة إنسانية أرخت لحالة البداوة تلك، وحفظت كما فعل المتنبي قيمها.

ربما لذلك جاء شعر الراحلة عوشة مضمخاً بتلك المعاني، محتشداً بروح التاريخ حين تتمدد فلا تقف عند اللحظة؛ بل تتخطاها برشاقة لتزرع داخلها بعداً مستقبلياً مستمراً مهما تتالى الزمن.

اللفظ الشعري والموسيقى عندها مترابطان في فطرة لا تنفك عراها، وفي كل قصائدها الكثيرة تجد نفس الجرس الموسيقي، ونفس الإحساس العالي بالكلمة ومقاماتها، دون أن يعني ذلك تكلفاً يفقد الشعر حمولته الإنسانية العميقة، أو معناه الثقافي الراسخ، ففي إحدى قصائدها الشهيرة وهي «سلامين رضايف»، يتبدى ذلك التضافر الرائع حين تقول:

برقا روس الشّرايف

ما بنزل للوطاه

حيد الطّويل النّايف

له في النّظرة حلاه

راعي الشّيل الرّهايف

لي لي جدّد غلاه

ذاكرتها البصرية وثقافتها المكتسبة، كما أسلفنا من تمازج قيم الأصالة والمعاصرة دون تناقض، جعلتها قادرة على الكتابة الشعرية في أغراض عدة وبنفس السلاسة والتدفق، فقد كتبت في الإسلاميات والنقد الاجتماعي والمدح والغزل.

احتفت الإمارات كما ينبغي لها أن تفعل بشاعرتها فتاة العرب، فنشرت قصائدها في العديد من الصحف والمجلات والدواوين المسموعة، وجمعت هذه القصائد، ففي عام 1990، أصدر الشاعر حمد بن خليفة بوشهاب «ديوان فتاة العرب»، كما وثقت الدكتورة رفيعة غباش أعمالها في كتاب «الأعمال الكاملة والسيرة الذاتية»، إضافة إلى العديد من الدراسات التي أجريت حول دلالات شعرها ومفرداته.

وربما على النقاد أن يعيدوا حين يبحثون في شعرها ودلالاته المنهجية قراءتها في إطار البحث عن ذلك البعد الإنساني الشامل في شعرها، والذي منحه القدرة على الاستمرارية محتفظاً بكامل ألقه مثل روح الوردة، لا تؤثر فيها سيرورة الزمن ولا تلحقها عادياته، ذلك أنها تجدد نفسها في كل حين.