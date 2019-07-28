الجيش الليبي يتقدم إلى عمق طرابلس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهدف طيران الجيش الليبي أمس السبت، مواقع الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق في سرت ومصراتة. وذكرت المصادر أن 7 غارات جوية ضربت أهدافاً عسكرية للوفاق بمدينة مصراتة الليبية، وأن قصف سلاح الجو استهدف عدة أهداف بينها غرفة التحكم بالطيران التركي المسير ومنظومة الدفاع الجوي بقاعدة مصراتة والكلية الجوية بالمدينة. وأضافت أن قصفاً جوياً نفذه الجيش الوطني الليبي لأول مرة على مواقع لميليشيات الوفاق في المنطقتين.

وأعلنت غرفة عمليات الكرامة في ليبيا تدمير أكثر من 10 أهداف تابعة للتشكيلات المسلحة لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس. وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بقيادة القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، بحسب ما نقله موقع «بوابة إفريقيا الإخبارية»، أنه تم تدمير أكثر من 10 أهداف اختيرت بعناية شملت غرف عمليات ووسائط دفاع جوي ومخازن للذخائر لمواقع عسكرية في مصراتة والكلية الجوية بها وقاعدة سرت كما شملت رتلاً بمنطقة عمليات غريان.

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وكشف المركز الإعلامي للواء 73 مشاة في بيان، عن تعزيز تقدم القوات نحو قلب العاصمة، بسيطرة كاملة على معسكر النقلية جنوبي طرابلس. وأوضح البيان أن قوات اللواء 73 مشاة، وكتيبة عقبة بن نافع، وكتيبة 127 مشاة، وكتيبة 136 مشاة سيطرت على المعسكر الذي يقع في الجزء الجنوبي من العاصمة. وكان اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة التابع للجيش الوطني الليبي، أكد أن جميع المحاور المؤدية لقلب العاصمة طرابلس تشهد تقدماً بخطى ثابتة، وأن الميليشيات المسلحة في حالة انهيار ملحوظ.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش الليبي سيطر على عدة تمركزات جديدة، أهمها طريق الإصفاح الرابط بين محوري المطار والسواني، إضافة لالتحام القوات في المحورين. كما قامت وحداته بتمشيط جسر الفروسية والمناطق المحيطة، فيما سيطرت قوات اللواء التاسع وكتيبة طارق بن زياد على المناطق بين جامع خلة الفرجان ما أدى لهروب الميليشيات إلى ما بعد سوق القلعة.

وتمكنت القوات وفق المصدر العسكري من السيطرة على منطقة استراتيجية مهمة وهي شارع الخلاطات؛ إذ تسهل مع السيطرة على كوبري الخزانات ومعسكر اليرموك من توغل القوات باتجاه معسكر حمزة ومشروع الهضبة شمالاً. وأضاف المصدر أن العمليات العسكرية قضت على عدد من قيادات الميليشيات أهمها مقتل القائد الميداني بميليشيا الحلبوص محمد بوشعالة داخل معسكر النقلية، إضافة إلى أسر عدد آخر من عناصر الميليشيات.(وكالات)