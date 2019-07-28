شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة ال 38 لسباق دبي الدولي للخيول العربية اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: أحمد عزت

يستضيف مضمار نيوبري البريطاني العريق، اليوم، منافسات النسخة ال38 من سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة، حيث يتجدد اللقاء السنوي مع الحدث الكبير، الذي يقام برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، والذي يؤكد مكانته الكبيرة بين سباقات الخيول العربية الأصيلة عاماً بعد عام.

وظل السباق يحظى بدعم كبير من مؤسسه وراعيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حتى أصبح محط اهتمام المجتمع العالمي، وصار أحد أرقى السباقات بالساحة العالمية، خاصة أنه يستقطب أبرز الخيول من مختلف أنحاء أوروبا وبعض الدول العربية، وتشرف على تنظيمه لجنة منظمة معتمدة من راعي السباق، برئاسة ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وعضوية عبدالله الأنصاري ومسعود صالح ومحمد طه وتوفيق الداعوق.

وعزّز هذا الحدث موقعه كأعرق سباق للخيول العربية في بريطانيا وأوروبا بوجه عام، وهو لا يعد سباقاً فحسب، وإنما هو مهرجان كامل من الفعاليات والجوائز والمسابقات المختلفة، بجانب السباق الذي يستقطب نخبة من الخيول العربية يبلغ عددها 73 جواداً، تتصارع فيما بينها على جوائز مالية يبلغ مجموعها 193 ألف جنيه استرليني.

ويضم برنامج المنافسات ثلاثة سباقات من الفئة الأولى، وسباقاً من الفئة الثالثة، ضمن ثمانية سباقات تشكل قمة الروزنامة العربية في الموسم البريطاني.

الشوط الرئيس

ويعد سباق شادويل دبي إنترناشيونال ستيكس «جروب1» الذي يقام في الشوط السادس، هو الشوط الرئيس في المهرجان، ويمثل قمة سباقات الحفل، ولعله أحد أقوى السباقات العربية عالمياً.

وتمتد مسافة هذا السباق إلى 2000 متر وهو مخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، ويبلغ إجمالي جوائزه المالية 58 ألف جنيه استرليني.

ويبرز في هذا الشوط الجواد «نو أند نو ألموري» المملوك لراعي الحدث سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ويبلغ «نو أند نو ألموري» من العمر 5 سنوات وهو من عائلة الفحل «نو ريسك ألموري»، ويشرف عليه المدرب داميان دي واتريجانت، ويقوده جيم كرولي الفارس الرئيسي لخيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، واللافت أن «نو أند نو ألموري» سبق أن فاز بالشوط الثاني من سباق دبي الدولي في العام الماضي على مسافة 2000 متر.

وستكون الإثارة حاضرة من خلال ستة خيول أخرى وهي «أيمن» بقيادة فيرجوس سويني وقيادة ماريا هاجمان إريكسون، و«جالدي كارو» بقيادة دي تيرنر وقيادة ماريا هاجمان إريكسو، وكلاهما للمالكة السويدية ماريا هاجمان إريكسون، وهي أيضاً تتولى الإشراف عليهما.

ويدخل في الصراع «جزوان» بقيادة أوليفر بيسلر وإشراف جوليان سمارت، وينافس أيضاً «شبيه الريح» بقيادة لورتز مينديزابال وإشراف تومي فورسي، إضافة أيضاً إلى «ميلابي» بقيادة جيان برنارد إكيوم وإشراف جيان برنارد إيكوم، و«مهداف عذبة» ممثل السعودية ونجم مربط عذبة بقيادة تاج أوشي وإشراف فيليب كولنجتون.

وفي باكورة سباقات الفئة الأولى في الحفل «الشوط الرابع»، تتنافس تسعة من خيرة خيول السرعة العربية في سباق جبل علي زعبيل إنترناشونال ستيكس على مسافة 1200 متر، الذي تبلغ قيمة جوائزه 35 ألف جنيه استرليني.

ويسعى لحصد الفوز «مذهاف عذبة» بقيادة تاج أوشي وإشراف فيليب كولنجتون، ويدخل في المنافسة كل من «الزرقة دي ايه» و«كاو كات مهف» و«ماكلان» و«بولونيز» و«تجاري» و«زين أنجكور سنترشن» و«كونشيتا دي ايه» و«مارفيلا ألموري».

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وستكون الانطلاقة بسباق طيران الإمارات بريمير ستيكس لمسافة 1600 متر والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق ويبلغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف جنيه استرليني.

ويشهد هذا الشوط تمثيلاً قوياً لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث يحمل شعار سموه خمسة خيول أبرزها الجواد «تقديرات» بقيادة دين أونيل وإشراف المدرب فيليب كولنجتون، والذي يسعى للدفاع بقوة عن اللقب الذي يحمله من العام الماضي، والخيول الأخرى التي تمثل سمو راعي السباق هي «فرحة» و«العزيزة»و«نياشين» و«مزيونة».

وتتنافس سبعة جياد أصيلة بشوط سفارة الإمارات في لندن على مسافة 2000 متر ويتصدر الترشيحات ثلاثة خيول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وهي «الكاسر» بقيادة جيم كرولي وإشراف جيمس أوين، و«إماراتي» بإشراف جيمس أوين وقيادة دين أونيل، بجانب «أنفاس» لسمو الشيخ حمدان أيضاً وبإشراف فيليب كولنجتون وقيادة تاج أوشي.

وتتجه الأنظار في الشوط الوحيد للخيول الناشئة - ديار ستيكس (مهرات وأمهار عمر ثلاث سنوت) على مسافة 1400 متر، إلى ثنائي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «مستفيد» بإشراف فيليب كولنجتون وقيادة جيم كرولي، و«الأمين» بإشراف جيمس أوين وقيادة دين أونيل، ويبرز أيضاً جواد مربط عذبة «جمرة عذبة» بإشراف فيليب كولنجتون وقيادة تاج أوشي.

المجد في حتا

ويشهد الشوط الخامس لمسافة 2000 متر، سباق شادويل حتا إنترناشيونال ستيكس للفئة الأولى البالغ إجمالي جوائزه المالية 35 ألف جنيه استرليني، وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق (مهرات وأفراس) فقط.

ويشهد هذا الشوط مشاركة سباعية، وتتصدر الترشيحات «الشموس» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وهي مهرة قوية سبق لها الفوز وسيقودها الفارس جيان برنارد إكيوم لصالح المدرب شارلز جوردين، كما تبرز «بيان» المملوكة لياس للسباقات وسيقودها الفارس لورتز ميندزابال بإشراف المدرب فريدريك سانشيز، ويحتدم التنافس بوجود «شموس عذبة» الفائزة عدة مرات أبرزها الفوز بسباق ج3 وهي مهرة موهوبة بالفعل، وسيقودها الفارس تاج أوشي بإشراف فيليب كولنجتون.

وستكون الخيالة السلطانية العمانية ممثلة ب«فيفابينا» البالغة من العمر 4 سنوات، ويشرف عليها المدرب شاليس جوردين ويقودها أوليفر بيسلر، وحظوظها وافرة.

وتتنافس سبعة خيول ناضجة بالشوط السابع (دبي ديفلوبمنتس بريمير هانديكاب ستيكس) على مسافة 2400 متر، منها ستة خيول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وهي ثلاثي المدرب فيليب كولنجتون «هالب دي فورجيه» و«سليمة» و«ثمرات» وثلاثي المدرب جيمس أوين «جدايل» و«رفيف» و«أوزان»، والمشارك الأخير هو«هاو كولا» بإشراف المدرب بي جي هاميرسلي وقيادة باتريك دوبس.

وعن أكثر الخيول امتلاكاً لفرص تحقيق الفوز في هذا الشوط، قال المدرب كولنجتون: سيكون هالب ديفورجيه رقماً صعباً في السباق، وقد حلّ العام الماضي ثانياً خلف سليمة ولكن كانت الأرضية لينة، ونتوقع هذه المرة أن تكون الأرضية جافة وهو ما سيعزز فرصه للثأر من هزيمته أمام سليمة.

وتحتشد مجموعة كبيرة قوامها 16 خيلاً بالشوط الثامن والأخير على مسافة 1400 متر برعاية بنك الإمارات دبي الوطني ويتصدر الترشيحات ثلاثي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «موارد» بإشراف جيمس أوين وقيادة أليكس شادويك، و«المثانة» بإشراف فيليب كولنجتون وقيادة ستين هاريسون، و«عميد» بإشراف جيمس أوين وقيادة برويني فروسل.

إنجازات

بدأت انتصارات خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في السباق الرئيسي للحفل بالجواد «بنجالي دالبرت» الفائز ثلاث مرات، بعد ذلك تواصلت انتصارات سموه بواسطة «السكب» في عام 1999، وأعقبه الجواد «صوفي» في 2000، و«السكب» في 2001 و«جيوش» 2002، و«جوردان» 2003 و«اي رويال» 2004، و«اكيدو فيج»2005، و«نوريسك الموري»2007 و2008، و«الهباب» 2014، و«مُراقب» 2016.