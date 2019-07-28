15 قتيلاً مدنياً بينهم أطفال في غارات مكثفة على محافظة إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتل خمسة عشر مدنياً، بينهم ثمانية أطفال، أمس السبت في غارات جوية شنها الطيران السوري على محافظة إدلب الواقعة بمعظمها تحت سيطرة فصائل مسلحة في شمال غربي سوريا، والتي تتعرض لقصف شبه يومي منذ ثلاثة أشهر، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ففي مدينة أريحا وحدها، قُتل 11 مدنياً، بينهم سبعة أطفال، في القصف الذي أصاب مبنيين سكنيين، وفق ما أفاد المرصد. ووجد مسعفون طفلاً ميتاً يغطيه الغبار وتكسو الدماء وجهه، تحت الأنقاض، بحسب ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس. كما حمل أحد المسعفين على كتفه شاباً وجد ميتاً في أحد المباني التي تعرضت للقصف. وتم نقل جثمانه إلى المقعد الخلفي لشاحنة صغيرة، بحسب المصدر ذاته. وعلى السطح نصف المنهار لمبنى بالقرب من أبنية مهدمة أخرى، ينهمك مسعفون بالبحث عن ضحايا وسط الأنقاض.

ومنذ نهاية إبريل، تشهد محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في محافظة حلب وحماة واللاذقية، تصعيداً في القصف السوري والروسي بشكل شبه يومي. وقتل في شمال حماة السبت، ثلاثة مسعفين إثر استهداف السيارة التي كانت تقلّهم بضربات روسية فيما قتل طفل عندما شن الطيران السوري غارات على أراض زراعية في إدلب، بحسب المرصد.

ومنذ ثلاثة أشهر، قتل أكثر من 750 مدنياً بينهم أكثر من 190 طفلاً جراء القصف السوري والروسي وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. ويتجاوز عدد الأطفال الذين قتلوا في إدلب خلال الأشهر الأربعة الماضية الحصيلة الإجمالية لعام 2018، بحسب منظمة «سيف ذي شيلدرن». كما أدت أعمال العنف إلى نزوح أكثر من 400 ألف شخص منذ نيسان/إبريل، بحسب الأمم المتحدة. وأكد بيان لمكتب تنسيق المساعدة الإنسانية في المنظمة الدولية الجمعة، أن «مدناً وقرى بأكملها خلت على ما يبدو من سكانها الذين فروا (...) بحثاً عن الأمان والخدمات الأساسية».

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ويأتي التصعيد الأخير رغم كون المنطقة مشمولة باتفاق روسي- تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي في أيلول/سبتمبر 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام والفصائل، ولم يُستكمل تنفيذه.

على صعيد آخر، قتل ستة من جنود الجيش السوري، في هجوم انتحاري على نقطة تفتيش في محافظة درعا (جنوب)، مهد الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في عام 2011، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان. ووقع التفجير في منطقة قريبة من بلدة مليحة العطش بريف درعا الشرقي، بحسب المرصد. وقالت التقارير، إن انتحارياً يقود دراجة نارية فجر نفسه عند حاجز عسكري على الطريق في المنطقة، ما أسفر عن مقتل 6 عناصر على الأقل وإصابة آخرين بجروح.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية إن «إرهابياً يفجر نفسه بحزام ناسف خلال اقتحام عناصر من الجيش وكراً للإرهابيين في مليحة العطش بريف درعا» متحدثة عن «جرح عدد من العسكريين».

واستعاد الجيش السوري صيف العام 2018، السيطرة على كامل محافظة درعا إثر عملية عسكرية، ثم اتفاقات تسوية مع الفصائل المعارضة فيها، وعملية إجلاء للآلاف من رافضي التسويات. ولم تنتشر عناصر الجيش السوري في كل المناطق التي شملتها اتفاقات تسوية، إلا أن المؤسسات الحكومية عادت للعمل فيها.(وكالات)