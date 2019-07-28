تفلت من خاطفها بإطراء «حسن اعتنائه بالزهور»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت شابة نمساوية في إقناع رجل خطفها، حين كانت تقود دراجتها الهوائية، بإطلاقها بعدما وجهت له إطراء على طريقة عنايته بالزهور، على ما أفاد أمس مصدر في الشرطة مؤكداً المعلومات الصحفية في هذا الشأن.

وتعرضت ناتالي بيرلي (27عاماً) للصدم المتعمد من جانب سائق سيارة، خلال تمارين كانت تجريها على الدراجة في منطقة ريفية قرب جراتس في جنوب شرقي النمسا الثلاثاء الماضي، وإثر تعرضها لكسر في الذراع جراء الحادثة، ضربها المعتدي بقطعة حطب قبل نقلها إلى منزله المعزول.

وقالت الشابة لصحيفة «كرونن تسيتونج» المحلية: «عندما استعدت وعيي، وجدت نفسي جالسة بيدين مقيدتين على أريكة في منزل قديم».

وأشارت إلى أن خاطفها حاول خنقها ثم إغراقها في حوض استحمام مملوء بالمياه الباردة، غير أنها نجحت في لجم اندفاعه من خلال توجيهها إطراء له على طريقة اعتنائه بالأزهار المنتشرة في الشقة. وقالت الشابة إن سلوك الخاطف تبدّل من «الكراهية» إلى «اللطف»، كما أنه بدأ يخبرها عن شغفه بالعناية بالنباتات وطفولته الصعبة.

ونجحت الشابة في إقناع الخاطف بإطلاقها قبل أن يعيدها إلى منزلها مع دراجتها الهوائية، وأودع الخاطف (33 عاماً)، الذي يعاني مشكلات نفسية، السجن.