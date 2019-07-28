شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة بالسودان تتهم ضباطاً بالتورط في فض الاعتصام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت النيابة العامة بالسودان الاتهام ل9 ضباط في أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم في 3 يونيو/‏ حزيران الماضي، فيما أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه القاطع لنتائج التحقيق نمؤكداً تمسكه بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول فض الاعتصام بدعم إفريقي،وخرجت تظاهرات منددة بالتحقيق ،بينما قطع محتجون الطريق القومي الرابط بين الخرطوم ومدني .

وأعلن رئيس لجنة التحقيق بفض الاعتصام، فتح الرحمن سعيد، في مؤتمر صحفي أمس السبت، أن أفراداً من القوات المنفذة لعملية كولومبيا أطلقوا النار على المعتصمين، مؤكداً أن ضابطاً برتبة لواء خالف الأوامر وأمر بجلد المعتصمين.

وقال إن «ضابطاً برتبة لواء أشار إلى اسمه بالأحرف الأولى «أس أ» أصدر أمراً للعقيد «ع ع م» بتحريك قوة مكافحة الشغب في معسكر صالحة ولم يكونا ضمن القادة المنفذين لتطهير منطقة كولومبيا -التي شهدت مظاهر خارجة على القانون، مؤكداً أن بعض المتفلتين استغلوا التجمع السلمي للمعتصمين- ولم تكن لديهما أي تعليمات أو أوامر بالمشاركة في خطة نظافة المنطقة». كما أشار إلى أن «النقيب «ح ب ع» من قوات مكافحة الشغب حضر للمشاركة في عملية نظافة كولومبيا .

وتابع «قامت القوات بإزالة المتاريس وإطلاق الغاز المسيل للدموع والإطلاق الكثيف والعشوائي للأعيرة النارية، ما أدى لإصابة بعض المعتصمين وسقوط قتلى وجرحى وحرق بعض الخيام وإتلاف بعض الممتلكات».

وأكّد سعيد مقتل 87 شخصاً بين يومي 3 و10 يونيو بينهم 17 شخصاً في ساحة الاعتصام في يوم فضه، إضافة لإصابة 168 شخصاً، 63 منهم في ساحة الاعتصام بينهم 48 حالة إصابة بطلق ناري و15 نتيجة الاختناق.

وقال إن اللجنة لم تكتشف أي وقائع اغتصاب رغم أن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، نقلت عن مسعفين محليين قولهم إن نساء تعرضن لتمزيق ملابسهن واغتصابهن.

لكنّ لجنة أطباء السودان المركزية المعارضة، كانت قد قالت إنّ 127 شخصاً قتلوا في خلال فض الاعتصام.

وقال رئيس اللجنة إن النائب العام خاطب المجلس العسكري، وطلب منه محضر تحقيق اللجنة المشكّلة من قبله.

وأضاف أن لجنة التحقيق اتبعت أسلوب التحقيق الاستقصائي، مؤكداً أن اللجنة حرصت على تطبيق المعايير الدولية في التحقيقات.

وقال إن لجنة التحقيق تحصلت على الخطة العسكرية الأولوية لنظافة منطقة كولومبيا، لافتاً إلى الحصول على 29 مستنداً بينها تقرير فني عن معاينة مكاني الاعتصام وكولومبيا.

وأشار سعيد إلى أن لجنة التحقيق استمعت إلى 59 شاهداً، وأن اللجنة اعتمدت في تحديد عدد المتوفين والمصابين على سجلات المشارح والشرطة.

وكشف عن أن لجنة التحقيق تحصلت على «سي دي» عن مكان الاعتصام من أحد الشهود المعتصمين.

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من جهة أخرى، قال معتز محمد صالح عضو نداء السودان والقيادي في قوى التغيير ل «الحدث»، إن الجديد في تقرير لجنة التحقيق هو تحديد رتب الضباط.

وأضاف أن التحقيق لم يبيّن مَن هي الجهة النظامية التي قامت بأحداث العنف.

وندّد متظاهرون في مناطق مختلفة بولاية الخرطوم بنتائج التحقيق.

وقال شهود عيانٍ لموقع «باج نيوز» إنّ مناطق بري، اللاماب، شهدت خروج المواطنين احتجاجًا على ما أعلن من قبل لجنة التحقيق أمس.

وأحرق المحتجون إطارات السيارات في طرق رئيسية، فيما هتف آخرون ضد نتائج التحقيق.

وقطع مواطنون مُحتجون بمنطقة «ألتي» بولاية الجزيرة الطريق القومي الرابط بين العاصمة الخرطوم وولايات البلاد الوسطي والشرقية.وفي ذات السياق، أعلن تجمع المهنيين السودانيين أمس رفضه القاطع لنتائج التحقيق ووصف التقرير بالصادم، مشدداً على أن مكتب النائب العام نفسه، حوله شُبهات حول الجريمة.

واتهم الناطق باسم التجمع إسماعيل التاج في مؤتمر صحفي أمس، النائب العام بتقويض مجرى العدالة واعتبر الأمر جريمة تستدعي التحقيق مع لجنة التحقيق.

وقال التاج إن «تقرير النائب العام لم يكن ما ينتطره الشارع وشكّل صدمة للسودانيين والمجتمع الإقليمي والدولي»، مشيراً إلى أن قوى الحرية والتغيير رفضت في السابق، اللجنة الحالية لعدم وضوح أسماء أعضائها وحدود صلاحياتها، فضلاً عن أن مكتب النائب العام حوله شبهة المشاركة في لجنة فض الاعتصام، وشدد على أنه لم يكن من المناسب توكيل النائب العام بتشكيل اللجنة.

وتابع التاج قائلاً إن التقرير أنكر وقوع حالات اغتصاب مثبتة وحرق للجثث وعدم الإشارة مُطلقاً للمفقودين، وكشف عن أن لجنة الأطباء النفسيين أحصت مع لجان المقاومة بالأحياء 38 مفقوداً حتى الآن.

وشدد على أن التقرير يؤكد الحاجة الماسة لإصلاح مؤسسات الدولة العدلية، بما في ذلك النائب العام والقضاء، منوهاً بأن الأجهزة العدلية مازالت تحت سيطرة المؤتمر الوطني.

وتمسك التجمع بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول فض الاعتصام بدعم إفريقي يضمن نزاهة أفرادها، على أن يتم تشكيلهم بالتوافق للتعرف على الجناة وتحديد عدد الشهداء والمفقودين والإصابات.

(وكالات)