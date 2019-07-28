شهيد في غزة ومستوطنون يقتلعون الزيتون بنابلس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد شاب فلسطيني في وقت متأخر، مساء أمس الأول الجمعة، متأثراً بإصابته الخطرة برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة بغزة في بيان مقتضب، استشهاد الشاب أحمد محمد عبدالله القرا (23 عاماً) متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال «الإسرائيلي» في البطن شرقي خان يونس خلال الجمعة ال 68 لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وشيع أهالي قطاع غزة، جثمان القرا. وأدى الفلسطينيون الصلاة على الشهيد في أحد مساجد بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي القطاع. وردد المشاركون شعارات تدعو إلى محاكمة قادة جيش الاحتلال، ورفعوا أعلام فلسطين.

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إلى ذلك، فند مركز حقوقي فلسطيني مزاعم الاحتلال حول تغيير تعليمات إطلاق النار. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان: «على الرغم من التقارير الإعلامية عن تغيير الاحتلال (الإسرائيلي)، تعليمات إطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرة العودة، بحيث إن التعليمات الجديدة تتضمن توجيه القناصة لإطلاق النار على كواحل المتظاهرين، فإن باحثي المركز وثقوا العديد من الإصابات في الجزء العلوي من الجسم، منها 4 حالات صنفت بأنها فوق المتوسطة إلى خطرة، وهو ما يؤكد أن الاحتلال ماضٍ في سياسة استخدام القوة المفرطة من دون أي مبرر».

وأشار المركز إلى أن ما يعزز ذلك ويثير المخاوف أيضاً ما كشفته صحيفة «يديعوت أحرونوت (الإسرائيلية)»، في عددها الصادر الثلاثاء 23/7/2019، من أن الجيش «الإسرائيلي» خلال الأشهر الأخيرة درب جنوده على حدود قطاع غزة بسلاح قنص جديد؛ وهو ما يعني أن الاحتلال يستخدم مظاهرات العودة ميادين رماية لتجريب أسلحته وتدريب جنوده على القنص؛ في استهتار واضح بقيمة الحياة البشرية، وبما يخالف قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

واقتلع مستوطنون متطرفون عشرات أشجار الزيتون بقرية ياسوف جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقال منير قادوس الناشط في مجال حقوق الإنسان: إن مستوطنين من مستوطنة «رحاليم» اقتلعوا وحطموا 80 شجرة زيتون كبيرة ومثمرة واقعة في منطقة المحاور جنوب شرقي قرية ياسوف التي تقع على بعد مئات الأمتار من حاجز زعترا جنوبي نابلس. وأضاف قادوس أن أشجار الزيتون تعود ملكيتها للشقيقين أحمد وراضي عطياني. (وكالات)