ترامب يطلب «العدالة التجارية» مع بكين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس الجمعة برفض طلب شركة أبل إعفاء مكوّنات مصنوعة في الصين وتدخل في صناعة حواسيبها من الرّسوم الجمركية، وذلك في إطار ضغوطه على الشركة العملاقة لتحويل إنتاجها إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب على تويتر «لن يتمّ منح إعفاءات رسوم لأبل أو إعانات في ما يخصّ أجزاء حاسوب ماك برو المصنوعة في الصين. اِصنعوها في الولايات المتحدة وعندها لا يتمّ فرض رسوم».

ولاحقاً، أبلغ ترامب المراسلين في البيت الابيض أنه يريد أن تصنع أبل هذه الأجزاء في الولايات المتحدة.

وقال «عندما سمعتُ أنّهم سوف يصنعونها في الصين، قلت عندما ترسلون منتجاتكم الى الولايات المتحدة سنفرض رسوماً عليها».

وكانت أبل تقدَّمت الأسبوع الماضي بطلب إلى الممثّل التجاري للولايات المتحدة أوردت فيه أنّ بعض المكوّنات لجهاز الكومبيوتر المكتبي ماك برو الذي يبلغ سعره 6 آلاف دولار يُمكن الحصول عليها فقط من الصين، ولهذا يجب إعفاؤها من الرسوم الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة وسط الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، ومحاولات القوتين الاقتصاديتين استئناف المفاوضات المتعثّرة بينهما لوضح حدّ لهذه الحرب التي تُهدّد الاقتصاد العالمي برمّته.

وهدّد ترامب بفرض رسوم جمركيّة على مزيد من السلع الصينية للضغط على بكين لتحسين حماية الملكيّة الفكريّة الأمريكيّة.

وأثنى ترامب على الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك قائلاً إنه شخص «أكنّ له الكثير من الإعجاب والاحترام».

وأضاف «سنعمل على حلّ ذلك. أعتقد أنهم سيعلنون عن بناء مصنع في تكساس. إذا فعلوا ذلك، سأكون سعيداً للغاية».

من جهة أخرى، ضغط ترامب على منظمة التجارة العالمية الجمعة لتغيير طريقة تعريفها للدولة النامية، منتقداً الصين على نحو خاص ودولاً أخرى لحصولها على معاملة تفضيلية غير عادلة.

وأصدر ترامب مذكرة تضمنت توجيهاً إلى الممثل التجاري الأمريكي لوقف معاملة مثل تلك الدول معاملة الدول النامية فيما يتعلق بعضوية منظمة التجارة العالمية ما لم يتحقق «تقدم ملموس» صوب إصلاح الوضع في غضون 90 يوماً.

ومن جهته، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إنه لا يتوقع إبرام اتفاق كبير في محادثات التجارة مع الصين الأسبوع المقبل لكن المفاوضين الأمريكيين يأملون في تهيئة المجال لإجراء مزيد من المحادثات المثمرة بشأن تقليص القيود التجارية.

وقال كودلو خلال مقابلة مع سي.إن.بي.سي «سيجتمعون الأسبوع المقبل في شنغهاي. لا أتوقع أي اتفاق كبير. أعتقد، بالحديث مع مفاوضينا، أنهم سيهيئون المجال وآمل أن نعود إلى النقطة التي توقفت عندها المحادثات في مايو/‏ أيار الماضي».

وأضاف «نمضي على نحو جيد. لم نبرم اتفاقاً بعد لكن مازال هناك قضايا هيكلية تتعلق بسرقة حقوق الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا والتشويش السيبري وحواجز الرسوم التجارية وغير التجارية وما إلى ذلك، وبلا ريب آليات التنفيذ».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتوقع بقوة أن تقبل الصين على شراء منتجات زراعية أمريكية كبادرة حسن نية.

وأعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر سيجتمعان مع ليو خه نائب رئيس الحكومة الصينية لإجراء محادثات في شنغهاي بدءاً من يوم 30 يوليو/‏ تموز.

سيكون هذا أول اجتماع مباشر للجانبين منذ اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على إحياء المحادثات بهدف إنهاء الحرب التجارية المحتدمة منذ عام بين البلدين. (وكالات)