نهيان بن مبارك: «ليوا للرطب» أسهم في رفع مستوى المزارعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الظفرة:”الخليج 365”

اختتمت أمس السبت فعاليات الدورة الـ 15 من مهرجان ليوا للرطب 2019، والذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ونظمته لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة أبوظبي.

زار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، المهرجان وأشاد باللجنة المنظمة، وقال «إن المهرجان اكتسب سمعة عالمية في مجال الرعاية بشجرة النخيل ومنتجاتها، وساهم في رفع مستوى مزارع النخيل على مستوى الدولة».

وقال إن المهرجان يأتي استمراراً لمسيرة البناء والتنمية التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ويجسد نهج القيادة الرشيدة في تنمية مختلف القطاعات في الدولة بشكل عام، وزراعة النخيل بشكل خاص، حيث ساهم تكاتف الجهود في دخول الإمارات موسوعة «جينيس» بأكبر عدد من أشجار نخيل التمر التي فاقت 40 مليون نخلة.

واستهل الشيخ نهيان بن مبارك، جولته في المهرجان والتي رافقه خلالها اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس اللجنة، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، وعبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، بزيارة جناح لجنة إدارة المهرجانات، واستمع إلى شرح لكتاب «زايد» الذي أصدرته مجلة شواطئ التابعة ل اللجنة.

وتفقّد مزاينة الرطب والتي ضمت مجموعة من مشاركات المزارعين في مسابقة مزاينة الظفرة لنخبة الرطب، والتي سجلت عشرات الأصناف المتنوعة، واستمع لشرح حول آليات التحكيم والمستوى النوعي الذي وصل إليه الرطب.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات، إن مهرجان ليوا للرطب، يأتي استمراراً للجهود الكبرى التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في دعم الزراعة والمزارعين، والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجهود سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

«صلهام المزروعي» يفوز بالمركز الأول

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب 2019 الفائزين في مزاينة نخبة ليوا للرطب، والتي شهدت منافسات قوية ومشاركات كبيرة، وقد أسفرت النتائج عن فوز صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي بالمركز الأول، وجاء بالمركز الثاني سالم علي مرشد خميس المرر، وذهب المركز الثالث لسيف صياح سالم طماش المنصوري، وجاء مبارك سالم سعيد المنصوري، رابعاً، وحلّ عبدالله حاذه عبدالله المرر خامساً.

15 عاماً من النجاحات

أكد عبيد خلفان المزروعي مدير مهرجان ليوا للرطب مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، دعم المزارعين وتشجيعهم على اتّباع أساليب الزراعة الحديثة التي تضمن زيادة الإنتاج وجودته، ومنها اتّباع وسائل ري حديثة وعدم استخدام مواد كيماوية.