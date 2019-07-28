شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الإمارات في الصدارة ب 59 ميدالية.. والوحدة أول الأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيبقى تاريخ 27 يوليو/‏ تموز عام 2019 لفترات طويلة في ذاكرة الرياضة الإماراتية بشكل عام، ولعبة الجوجيتسو على وجه التحديد، لأنه أكثر يوم حصد فيه أبطال وبطلات الإمارات ميداليات وصعدوا خلاله على منصات الشرف والتتويج خارج الحدود.

ففي اليوم الأول من منافسات الجولة الثانية للنسخة الخامسة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي أقيمت أمس على صالة أوتا جيمنازيوم بالعاصمة اليابانية طوكيو، حصل أبطال وبطلات الجوجيتسو في الإمارات على 59 ميدالية بواقع 23 ذهبية، و22 فضية، و14 برونزية.

وبهذا الرصيد من الميداليات تصدرت الإمارات جدول ترتيب الدول في العالم، تلتها اليابان الدولة المنظمة في المركز الثاني، ثم البرازيل أهم القلاع التقليدية للعبة في العالم بالمركز الثالث.

ولم تكتف الإمارات بصدارة الترتيب وحدها، لكنها حصلت على نقاط الامتياز في التنظيم الاحترافي الذي أصبح يركز على النوعية أكثر من الأعداد والأرقام للمشاركين، وحصلت أيضا على المركز الأول في الدعاية والترويج لنفسها ولرياضتها المفضلة والأكثر انتشاراً بالدولة في مختلف وسائل الإعلام باليابان، ولا سيما في ظل حضور حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وخالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس الوفد الإماراتي، وخالد الهنائي المدير التشغيلي لنادي الوحدة المشرف على نشاط الجوجيتسو، وطارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، حيث شاركت حاكمة طوكيو في تتويج بعض اللاعبات الإماراتيات والكوريات الفائزات بالمراكز الأولى.

ومن الإنجازات التي تحققت لبعثة الإمارات في منافسات اليوم الأول أن نادي الوحدة حصل على المركز الأول في الترتيب العام للأندية والأكاديميات المشاركة برصيد 2960 نقطة، تلاه نادي بني ياس في المركز الثاني برصيد 2900 نقطة، ثم أكاديمية أكسيس اليابانية برصيد 2220 نقطة، وكل هذه الأرقام والمعطيات تتحقق لأول مرة في بطولة بحجم أبوظبي جراند سلام خارج الحدود.

وأكدت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو في تصريحاتها أنها سعيدة للغاية بحضور جولة طوكيو جراند سلام للمرة الثانية، حيث كانت قد حضرت من قبل منافسات النسخة قبل الأخيرة في عام 2017، في ظل التطور الكبير الذي حدث لتلك البطولة، ما جعلها محط أنظار وسائل الإعلام المحلية والدولية، ولا سيما أنها تحظى بمتابعة داخل اليابان وخارجها بأرقام تزيد على مئات الملايين، مشيرة إلى أنها تنظر بالمزيد من التقدير للجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة لتلك البطولة لتعميق العلاقات بين الإمارات واليابان.

وقالت: «الأجيال الحالية والمقبلة في الإمارات واليابان محظوظة بهذا التعاون في رياضة الجوجيتسو، وبالتأكيد فإن روابطهم ستكون أقوى من الماضي في ظل استمرار تلك البطولة عاما بعد عام، وهو الأمر الذي يدعم نمو العلاقات بين الدولتين الصديقتين».

من ناحيته، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أنه فخور بما تحققه رياضة الجوجيتسو بشكل عام لدولة الإمارات ولأبوظبي على وجه التحديد، ولما تحققه بطولة أبوظبي جراند سلام من نجاحات عاماً بعد آخر، مشيراً إلى أن إنجازات الجوجيتسو أصبحت ملموسة لكل متابع للرياضة، سواء داخل الدولة من خلال أعداد ممارسيها من الرجال والسيدات والبنين والبنات في المدارس والأندية والقوات المسلحة والشرطة والتي تتجاوز ال 140 ألف لاعب ولاعبة، أو من خلال الإنجازات التي تحققها في المناسبات الدولية سواء كانت قارية أو عالمية، وذلك بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتلك الرياضة، والاحترافية الكبيرة للعمل والمتابعة داخل اتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي جعل من أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمي، وعاصمة القرار العالمي في تلك الرياضة.

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وقال: الجوجيتسو لعبة تجاوزت معاني الرياضة والمنافسة لتؤثر في سيكولوجية بناء الأجيال الجديدة، وتترك بصمتها الإيجابية على صحة الإنسان وقيمه.

أما خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان فقد أكد أنه يحرص في كل عام على حضور البطولة في طوكيو، ويستطيع أن يؤكد أنها تتطور بشكل مستمر، وأن المجتمع الياباني عاما بعد عام يتزايد اهتمامه بها، واللجنة المنظمة تقدم الجديد في كل نسخة، بما يرفع مستوى المنافسة، في الوقت الذي يتطور فيه مستوى أبناء الإمارات وقدراتهم على الإنجاز، وكل هذه الأمور تؤكد لنا أن البطولة كمنتج باتت واحدة من أهم بطولات العالم في تلك الرياضة، إن لم تكن أهمها، وأن الإمارات تخطو خطوات عملاقة في تطوير تلك الرياضة لتصبح أهم دول العالم فيها من حيث الإنجازات وتنظيم البطولات وإدارة اللعبة في العالم كله بشكل عام.

وقال السفير العامري: «جديد هذا العام الذي تابعناه أنه تم البدء من الحزام الأزرق فيما فوق في المنافسات، وتمت إضافة فئة ملك البساط، وتم استخدام العديد من التطبيقات التكنولوجية التي ترفع من مستوى جودة التنظيم، وتتيح الفرصة أمام المتابعين للاستمتاع بالنزالات من خلال مشاهدتها أولاً بأول على الهواء مباشرة».

عودة البريكي

وشهدت جولة طوكيو جراند سلام عودة اللاعب الموهوب ناصر البريكي إلى منصات التتويج من الباب الواسع حيث حصل على الميدالية الذهبية في وزن 85 كجم للحزام الأزرق، بعد غياب طويل لظروف العمل.

وقال البريكي: «لعبت 4 نزالات لكن أصعبها كان النزال النهائي أمام بطل البرازيل الذي كان متفوقاً علي ب 3 أفصليات حتى آخر 20 ثانية، لكنني قلبت كل شيء في هذه الثواني المعدودة وغيرت النتيجة، وتقدمت على المنافس لأتعلم درساً جديداً من دروس هذه الرياضة القيمة وهو التمسك بالأمل حتى آخر لحظة».

على صعيد آخر نجح اللاعب الأمريكي ايزاك ديودرلين في الفوز بلقب «ملك البساط» بعد تغلبه في المباراة النهائية على المصنف الأول عالمياً جواو باتيستا دي سوزا، وتوج بالدرع الذهبية وحصل على 10 آلاف دولار.

وأكد ديودرلين أن «ملك البساط» أهم لقب حصل عليه في مسيرته مع رياضة الجوجيتسو.