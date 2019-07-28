«التوطين» تصرّح للذكور على إقامة ذويهم بالعمل في «الخاص»

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اعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن البدء بمنح تصاريح العمل للمنشآت الراغبة في تعيين الذكور ممن هم على إقامة ذويهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار أصدره أخيراً ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية، حيث تم بموجبه توسيع قاعدة المسموح لهم بالعمل في القطاع الخاص، ممن هم على إقامة ذويهم متى استوفوا الشروط المطلوبة للعمل داخل الدولة، بعد أن كان استخراج هذا النوع من تصاريح العمل مقتصراً على الإناث.

قال سيف السويدي، وكيل الوزارة الشؤون الموارد البشرية «القرار جاء في إطار برنامج يستهدف تعزيز استقرار الأسر في الدولة، ومساعدتها على زيادة دخلها الشهري، بتمكين أفرادها للعمل في القطاع الخاص».

وأشار إلى أن القرار، بالتوازي مع عمل الإناث، «يتيح المجال أمام منشآت القطاع لتلبية احتياجاته الوظيفية من المقيمين داخل الدولة، ومن ثم خفض الكلف التشغيلية، خصوصاً في ظل قرار مجلس الوزراء الذي دخل حيز التنفيذ أخيراً، وخفض بمقتضاه رسم تصاريح عمل ممن هم على إقامة ذويهم».

يذكر أن الرسم الجديد لاستخراج هذا النوع من التصاريح لمدة عامين يبلغ 300 درهم، سواء أكان العامل ماهراً أو محدود المهارة، ولمختلف فئات منشآت القطاع الخاص، ضمن التصنيف الذي تتبعه الوزارة، حيث كان الرسم السابق يراوح بين 300 إلى 5 آلاف درهم.

وأكد أن «كلف إصدار تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم تقع ضمن مسؤولية المنشآت، حيث لا يجوز بأي حال إلزام العامل المعني بدفع نفقات تشغيله أو الحسم من أجره مقابل ذلك، ما ينسحب على الأنواع الأخرى من تصاريح العمل».

وأوضح أن إجراءات استخراج التصريح هي ذاتها المتبعة لاستخراج مثل هذا النوع من التصاريح التي لا تخضع لحصة المنشأة «الكوتة»، حيث بإمكان المنشأة التقدم بطلب استخراجها مباشرة، انطلاقاً من حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات.

وقال «إن عمل من هم على إقامة ذويهم في القطاع الخاص، يسهم في استثمار طاقات أفراد المجتمع، بما يزيد إنتاجية سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته».

يشار إلى أن الوزارة تتيح قنوات عدة لتقديم طلبات استخراج التصاريح، عبر مراكز «تسهيل» أو بشكل ذاتي للمنشآت المشتركة في «نظام تسهيل» أو عبر التطبيق الذكي.