10 عروض في الدورة الثانية ل «لبنان الوطني للمسرح»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: هناء توبي

نظمت وزارة الثقافة في لبنان مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان لبنان الوطني للمسرح خلال الفترة ما بين 16 و24 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح، ووزارة الثقافة والنقابات الفنية في لبنان.

واستهل المؤتمر بتقديم وزير الثقافة اللبناني، د. محمد داوود، واجب العزاء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بالمصاب المفجع الذي حلّ بعائلته الكريمة بوفاة نجله خالد، وشكر سموه بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، وصاحب المبادرة لتنظيم مهرجانات المسرح في الدول العربية.

وقال داوود: «إننا ملتزمون بالشراكة مع الهيئة العربية للمسرح في إنجاح الدورة الثانية للمهرجان، وتم اختيار المسرحي نقولا دانيال مديراً للمهرجان، فيما تشكلت لجنة عليا له تألفت من: د. علي الصمد، مدير عام الشؤون الثقافية رئيساً لها، وعبيدو باشا أميناً للسر، أما الأعضاء فهم د. فايق حميصي، والنقيب جهاد الأطرش، والنقيب نعمة بدوي ود. نقولا دانيال، والفنان بديع أبو شقرا.

وسيفتتح المهرجان في 16 نوفمبر/‏‏تشرين الثاني 2019 في بيروت على مسرح المدينة.

بدوره شدد د. الصمد، على أهمية الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الهيئة العربية للمسرح لإنجاح المهرجان وقال: تعرض الأعمال المسرحية اللبنانية المنتجة محلياً فقط، ما بين دورتي المهرجان 2018-2019 حصراً، والتي سيبلغ حدها الأقصى عشرة أعمال، تشمل جلسات عمل ونقاشات واسعة بين كل المهتمين بالشأن الفني وخاصة المسرحي، وهو الذي يمنح طلاب الجامعات اللبنانية والخاصة فرصة لتطوير مهاراتهم وتوسيع مداركهم.. والجديد هذا العام، أن الهيئة العربية للمسرح ستدعم الأعمال المسرحية المتأهلة للمشاركة في المهرجان بمبلغ 2000 دولار لكل عمل مشارك، وتمنح جوائز قيمتها 16000 ألف دولار، موزعة على أفضل ممثل وممثلة «دور أول» قيمتها 1500 دولار، وأفضل ممثل وممثلة «دور ثاني» 1500 دولار، وأفضل تأليف موسيقي 1000 دولار، وأفضل سينوغرافيا 1000 دولار، وأفضل تأليف نص 1500 دولار، وأفضل إخراج 1500 دولار، وأفضل عمل مسرحي لبناني 5000 دولار.

وأشاد نقولا دانيال، بنجاح المهرجان العام الفائت بإدارة المسرحي رفيق علي أحمد، لكنه أشار إلى زيادة الأعباء هذا العام بسبب ورش العمل التي ستقام، وإشراك الجامعات الوطنية والخاصة التي تتعاطى الشؤون الفنية. بدورها قالت بهية الحريري التي شاركت في المؤتمر الصحفي (وهي عضو في لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة في البرلمان اللبناني): «سنقيم مهرجانا في صيدا يفتح أبوابه للجميع ويتم بالتنسيق مع وزارة الثقافة وسنعطي أهمية كبيرة للمسرح المدرسي».