شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية: التونسيون أثبتوا للعالم أنهم شعب استثنائى فى وطن استثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن الشعب التونسي شيع الزعيم الراحل محمد الباجي قائد السبسي إلى مثواه الأخير، في جنازة وطنية مهيبة تليق بذكراه ومكانته، مضيفا إن التونسيين أثبتوا للعالم أنهم "شعب استثنائي في وطن استثنائي".

وعبّر الشاهد - عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماع (فيسبوك) - عن شكره لكل التونسيات والتونسيين الذين خرجوا في وداع السبسي "بشكل تلقائي، معبرين عن وحدتهم أمام المصاب الجلل، وجعلوا هذا اليوم، يوما فارقا في تاريخ بلادنا".

كما شكر المؤسستين العسكرية والأمنية على التنظيم المحكم وحسن التنسيق الذي سمح بإنجاح هذه الجنازة الوطنية المهيبة، منوها بالدبلوماسية التونسية "التي نجحت وفي وقت قصير في تنظيم استقبال ومغادرة الضيوف الذين جاؤوا لتقديم واجب العزاء، في ظروف طيبة".

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وختم الشاهد تدوينته قائلا "إن هذا اليوم سيبقى علامة فارقة في تاريخ تونس، يوما برهن فيه التونسيين للعالم مرة أخرى أنهم شعب استثنائي في وطن استثنائي".

من جانبه، نشر حافظ قائد السبسي - نجل الرئيس الراحل - تدوينة عبر خلالها عن فخره بالجموع الغفيرة التي حضرت الجنازة رغم حرارة الطقس، قائلا "لا أعرف كيف أعبر عن حزن ابن فارق آباه وفي نفس اللحظة عن نخوة واعتزاز لا مثيل لهما تجاه ما حباه الشعب التونسي للرئيس الباجي قايد السبسي من حب واحترام واعتراف وتقدير تجسد في الجموع الحاشدة من التونسيات والتونسيين الذين أحاطوا في الشوارع بجنازة الرئيس وانتظروها طيلة ساعات رغم حرارة الطقس ومشاق التنقل".