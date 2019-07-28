شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الجزائرى: السبسي مناضل وطنى وشخصية تاريخية فذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى نور الدين بدوي، الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، وقال: "بوفاته فقدت تونس والجزائر والمغرب العربي مناضلا وطنيا وشخصية تاريخية فذة".

وأضاف بدوي - في كلمته بسجل التعازي بالسفارة التونسية بالجزائر اليوم،السبت، "أتقدم إليكم باسم الحكومة الجزائرية وأصالة عن نفسي ومن خلالكم إلى عائلة الفقيد وكل الشعب التونسي الشقيق بأحر التعازي وأصدق المواساة القلبية في هذا المصاب الجلل، معربا لكم عن تضامننا وعميق تعاطفنا معكم في هذا الظرف العصيب".

Advertisements

وأضاف "لقد فقدت تونس والجزائر والمغرب العربي في رحيل الباجي قايد السبسي مناضلا وطنيا أصيلا وصادقا وشخصية تاريخية فذة عرفت كيف تجمع بين حكمة الحكماء وحنكة الساسة، وقد شاء المولى - العلي القدير - أن ينتقل إلى جواره ليشمله برحمته وعفوه بعد مسار حافل بالنضال والعطاء في مختلف المناصب والمسؤوليات الرفيعة التي تقلدها في خدمة بلده وشعبه والدفاع عن مصالحه وقضاياه, فكان ذا وفاء وإخلاص لتونس وساهم في بناء وطنه وإرساء مؤسساته ولم يستكن للسهل من الأمور مبرهنا للأجيال بأن لا مستحيل في خدمة الوطن وظل على العهد إلى أن وفاه أجله المحتوم".