شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط البَرد والأمطار في عدد من المناطق بأبها (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - أبها: شهدت محافظة أبها تساقط الأمطار المصحوب بحبات البرد أمس السبت. وتساقط البرد على قرية السودة التابعة لمحافظة أبها، مخلفاً مساحات متقطعة مغطاة بالثلوج ،أحاط بها الأهالي مستمتعين بالأجواء الجميلة والمناظر الخلابة. وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع الفيديو والصور التي أظهرت تساقط البرد والأمطار في عدد من المناطق بالمحافظة. وأظهر أحد المقاطع تساقط حبات البرد على منتزه السودة في أبها، بجانب جريان عدد من الأودية جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تساقط البَرد والأمطار في عدد من المناطق بأبها (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.