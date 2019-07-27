السعودية تحذر: سنعيد هؤلاء الحجاج من حيث جاءوا

وبحسب الوزارة، فإنه يتطلب حصول كل من يرغب في الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بذلك وفق الاجراءات المعتمدة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال كل من يقدم على نقل حجاجاً قبل حصولهم على تصاريح بالحج.

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وبحسب صحيفة "المواطن" السعودية، حذرت الوزارة مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون الحجاج إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على تصاريح بالحج، بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات.

وذكرت الوزارة بالعقوبات التي تطبق على المخالفين، وهي السجن 15 يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و6 أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج، والعقوبة الثانية تغريم المخالف بـ 10000 ريال في المرة الأولى، و 25000 ريال في المرة الثانية، و50000 ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

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وأشارت الوزارة إلى أنه من بين العقوبات أن يتم ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، وكذلك التشهير بالمخالف.

​وأكدت الوزارة على أن أفراد الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحاً بالحج من الدخول إلى مكة المكرمة وإعادتهم من حيث أتوا، وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يقوم بنقلهم .

وأهابت الداخلية السعودية بالمواطنين والمقيمين بالمملكة الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تهدف للمحافظة على أمن وسلامة الحجاج، وتيسير أدائهم لنسك وشعائر الحج.