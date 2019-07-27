هذا الموضوع الفيس بوك تقدم خدمة الدفع في تطبيق WhatsApp Pay لاحقاً هذا العام ظهر على التقنية بلا حدود.
أكد تقرير جديد على خطط الفيس بوك لدعم المستخدمين بنظام الدفع في تطبيق WhatsApp Pay، الذي سيتيح للمستخدمين إرسال وتحويل الأموال بسلاسة تحاكي المراسلة التقليدية، على أن يتوفر التطبيق لاحقاً هذا العام في الهند.
في تقرير نشر مؤخراً على شبكة الإنترنت، كشف عن خطط الفيس بوك لإطلاق تطبيق WhatsApp Pay الذي يأتي بنظام دفع جديد لاحقاً هذا العام، على أن يتوفر في الهند في البداية، حيث أشار Will Cathcart عى أن التطبيق في مرحلة الإختبار بالفعل منذ عام تقريباً في السوق الهندي.
ويضم تطبيق WhatsApp عدد 400 مليون مستخدم في السوق الهندي فقط، و1.5 مستخدم في جميع أنحاء العالم، كما كشفت الفيس بوك بالفعل خلال الشهر الماضي عن العملة الرقمية العالمية، والتي تهدف لدعم شراء المنتجات على شبكة الإنترنت، وتحويل الأموال والتبرعات، إلا أن هذه العملة محظورة في الهند، بعكس نظام WhatsApp Pay الذي يدعم إرسال أسرع وسلس للأموال.
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هذا الموضوع الفيس بوك تقدم خدمة الدفع في تطبيق WhatsApp Pay لاحقاً هذا العام ظهر على التقنية بلا حدود.
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